Najlepszy wynik Polaka w historii! Kapitalny występ Dominika Burego
Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo zdobył swój 11. złoty medal igrzysk olimpijskich. W sobotę triumfował w Tesero na dystansie 50 km. To jego szóste złoto igrzysk Mediolan-Cortina. Dominik Bury zajął 12. miejsce, najlepsze w historii polskich występów w tej konkurencji.
Po wcześniejszym triumfie w sztafecie został pierwszym w historii sportowcem z dziewięcioma złotymi krążkami zimowych igrzysk.
Teraz poprawił osiągnięcie amerykańskiego panczenisty Erica Heidena, który w 1980 roku w Lake Placid był pierwszym, który zdobył pięć złotych medali na jednych zimowych igrzyskach.
Klaebo trzy pierwsze olimpijskie złota zdobył osiem lat temu w Pjongczangu. W 2022 roku w Pekinie dołożył dwa kolejne oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu.
Na 50 km drugi był Norweg Martin Loewstroem Nyenget, a trzeci inny reprezentant tego kraju Emil Iversen.
Bury zajął świetnie 12. miejsce.Przejdź na Polsatsport.pl