Najlepszy wynik Polaka w historii! Kapitalny występ Dominika Burego

Po wcześniejszym triumfie w sztafecie został pierwszym w historii sportowcem z dziewięcioma złotymi krążkami zimowych igrzysk.

Teraz poprawił osiągnięcie amerykańskiego panczenisty Erica Heidena, który w 1980 roku w Lake Placid był pierwszym, który zdobył pięć złotych medali na jednych zimowych igrzyskach.

Klaebo trzy pierwsze olimpijskie złota zdobył osiem lat temu w Pjongczangu. W 2022 roku w Pekinie dołożył dwa kolejne oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu.

Na 50 km drugi był Norweg Martin Loewstroem Nyenget, a trzeci inny reprezentant tego kraju Emil Iversen.

Bury zajął świetnie 12. miejsce.