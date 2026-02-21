Najlepszy wynik Polaka w historii! Kapitalny występ Dominika Burego

Zimowe

Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo zdobył swój 11. złoty medal igrzysk olimpijskich. W sobotę triumfował w Tesero na dystansie 50 km. To jego szóste złoto igrzysk Mediolan-Cortina. Dominik Bury zajął 12. miejsce, najlepsze w historii polskich występów w tej konkurencji.

Dwóch narciarzy biegowych w czerwono-niebieskich strojach na śniegu.
fot. PAP/EPA
Johannes Klaebo

Po wcześniejszym triumfie w sztafecie został pierwszym w historii sportowcem z dziewięcioma złotymi krążkami zimowych igrzysk.

 

Teraz poprawił osiągnięcie amerykańskiego panczenisty Erica Heidena, który w 1980 roku w Lake Placid był pierwszym, który zdobył pięć złotych medali na jednych zimowych igrzyskach.

 

Klaebo trzy pierwsze olimpijskie złota zdobył osiem lat temu w Pjongczangu. W 2022 roku w Pekinie dołożył dwa kolejne oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu.

 

Na 50 km drugi był Norweg Martin Loewstroem Nyenget, a trzeci inny reprezentant tego kraju Emil Iversen.

 

Bury zajął świetnie 12. miejsce.

Przejdź na Polsatsport.pl
BIEGI NARCIARSKIEZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polki zdyskwalifikowane! Groźny wypadek podczas PŚ
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 