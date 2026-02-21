Betclic 1. Liga: Miedź Legnica - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo online
Miedź Legnica - Chrobry Głogów to spotkanie 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.
Miedź zajmuje obecnie ósme miejsce (34 pkt), ale jej największym atutem jest gra u siebie. Legniczanie w tym sezonie nie przegrali jeszcze na własnym stadionie, zanotowali siedem wygranych i trzy remisy.
Z kolei Chrobry plasuje się wyżej, bo na czwartej pozycji (35 pkt), i świetnie radzi sobie na wyjazdach, gdzie jest trzecią najlepszą drużyną w całej ligowej stawce.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski faworytem Euro. "Nie ma drugiej takiej kadry"
Obie ekipy przystąpią do meczu podbudowane pewnymi zwycięstwami 3:1 w ostatniej kolejce (Miedź pokonała Śląsk, a Chrobry ŁKS).
Aż cztery z pięciu ostatnich meczów tych drużyn kończyły się podziałem punktów, w tym ostatni sierpniowe spotkanie w ramach Betclic 1. Ligi (2:2).
Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.Przejdź na Polsatsport.pl