Najpierw wypożyczyła go Miedź, a potem... Inter. Polak o krok od debiutu! Dołączy do Zielińskiego?

Krystian NatońskiPiłka nożna

Historia Iwo Kaczmarskiego może obrać niesamowity kierunek, jeżeli pojawi się na murawie w barwach Interu Mediolan w sobotnim meczu Serie A z Lecce. Polak, który jeszcze w poprzednim sezonie przebywał na wypożyczeniu w pierwszoligowej Miedzi Legnica, znalazł się w kadrze włoskiego giganta.

Piłkarze walczą o piłkę na boisku w trakcie meczu
fot. Cyfrasport
Iwo Kaczmarski czeka na debiut w Interze

Nie wiadomo, czy 21-latek pojawi się na boisku, ale niewykluczone, że menedżer Cristian Chivu postawi na Kielczanina wobec problemów kadrowych Interu i zbliżającego się rewanżu w Champions League z Bodo/Glimt. Po niespodziewanej porażce 1:3 w Norwegii, to spotkanie to priorytet dla lidera Serie A. Oczywiście nikt w obozie "Nerazzurrich" nie myśli o odpuszczaniu starcia z Lecce, ale siedem punktów przewagi na drugim AC Milan daje pewien bufor bezpieczeństwa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sprawili sensację w LM, teraz chcą pójść za ciosem. Ruszają na specjalny obóz

 

To z kolei otwiera szansę gry, chociażby w kilkuminutowym wymiarze czasowym, dla Kaczmarskiego. Polak jeszcze nie miał okazji zagrać w żadnym meczu Interu o stawkę. Do czarno-niebieskiej części Mediolanu trafił przed tym sezonem w ramach wypożyczenia z Empoli, z którym związał się w 2022 roku po transferze z Rakowa Częstochowa. W międzyczasie już raz był wypożyczony do pierwszoligowej Miedzi Legnica.

 

Środkowy pomocnik czeka na oficjalny debiut w barwach Interu, co byłoby nie lada wydarzeniem. Wymarzonym scenariuszem byłby występ u boku Piotra Zielińskiego, który jest jedną z gwiazd zespołu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INTER MEDIOLANIWO KACZMARSKIPIŁKA NOŻNASERIE AWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fenerbahce SK - Nottingham Forest FC. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 19.02 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 