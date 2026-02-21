Sprawili sensację w LM, teraz chcą pójść za ciosem. Ruszają na specjalny obóz

Przed meczem w środę w Bodoe przez dwa dni spadło tyle śniegu, że zaspy dookoła trybun miały wysokość pięciu metrów, a ze stadionu posiadającego sztuczną murawę wywieziono go prawie sto ton.

- Teraz będziemy mieli pięć intensywnych dni treningowych w ciepłej Marbelli, lecz co najważniejsze, chcemy optymalnie się przygotować do gry na prawdziwej trawie w podobnych warunkach, jakie będziemy mieli w przyszły wtorek w Mediolanie, gdzie polecimy prosto z Hiszpanii - wyjaśnił trener norweskiego klubu Kjetil Knutsen.

- Po meczu w Bodoe mamy świetny punkt wyjścia, ale wynieśliśmy doświadczenie z Ligi Europy, gdzie mecze wyjazdowe odbywały się na prawdziwej trawie, więc dzisiaj wiemy, że jeden trening w Mediolanie nie wystarczy. Poza tym nawet my Norwegowie mamy już dość mrozów, śniegu i długiej zimy - dodał.

Bodo/Glimt w obecnie trwającej edycji LM pokonał Manchester City (3:1), Atletico Madryt (2:1), zremisował z Borussią Dortmund (2:2) i przegrał z Juventusem (2:3).