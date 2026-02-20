Nie żyje były piłkarz. Szokujące okoliczności śmierci

Poszukiwania byłego sportowca rozpoczęły się we wtorek rano. Z relacji "The Sun" wynika, że nie przyszedł on do pracy w policji, czym zajął się po zakończeniu przygody z piłką nożną.

Niestety finał akcji okazał się tragiczny. Ciało 38-latka znaleziono w lesie. Okoliczności śmierci mężczyzny nie są jeszcze znane, a sprawę badają policja i prokuratura.

Jidayi przygodę z futbolem rozpoczął w drużynie Cesena FC, z którą kontrakt podpisał jeszcze jako nastolatek. Później bronił także barw Pro Patria i Forli, a także Novary w Serie A.

Po informacji o śmierci byłego obrońcy, jego macierzysty klub wydał specjalny komunikat.

"Cesena FC składa najszczersze kondolencje rodzinie Jidayi z powodu śmierci Christiana, który dorastał w młodzieżowej akademii Cavalluccio i zadebiutował w Serie B w barwach klubu w sezonie 2007/2008. W tym czasie głębokiego smutku, Cesena FC pragnie złożyć najszczersze kondolencje całej rodzinie Jidayi" - napisano.

KP, Polsat Sport