Mecz w Pruszkowie to starcie drużyn z dwóch różnych biegunów tabeli. Pogoń zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu (35 pkt) i walczy o awans. Z kolei Znicz okupuje odległą 15. lokatę (18 pkt) i musi walczyć o utrzymanie. Gospodarze mają w tym sezonie ogromne problemy, zwłaszcza na własnym stadionie, gdzie punktują najgorzej w lidze (zaledwie 7 pkt w 10 meczach) i tracą mnóstwo bramek.

Obie drużyny w ostatniej kolejce podzieliły się punktami z rywalami (Znicz zremisował 0:0 z Polonią, a Pogoń 1:1 z Wisłą Kraków).

W ostatnim meczu pomiędzy tymi zespołami, rozegranym w sierpniu, Pogoń rozbiła Znicz aż 4:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

ŁO, Polsat Sport