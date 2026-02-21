Sensacyjne słowa Neymara! Lada moment zakończy karierę?

W ubiegłym roku Brazylijczyk przeszedł udaną operację lewego kolana, ale jego udział w mistrzostwach świata w 2026 roku pozostaje nadal niepewny. Selekcjoner reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti jasno dał już wiele razy do zrozumienia, że przy powoływaniu do reprezentacji "Canarinhos" na mistrzostwa świata będzie uwzględniał tylko zawodników w pełni sprawnych fizycznie.

Mundial 2026 odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

- Nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, co będzie za kilka miesięcy – Neymar powiedział brazylijskiemu kanałowi internetowemu Caze. - Może się tak zdarzyć, że kiedy nadejdzie grudzień, będę już chciał przejść na emeryturę. Teraz żyję z roku na rok, a ten będzie bardzo ważny dla reprezentacji - dodał.

Neymar w trakcie kariery strzelił 79 bramek dla Brazylii (Pele miał na koncie 77 goli), najwięcej ze wszystkich zawodników, ale nie wystąpił w reprezentacji od października 2023 roku.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. W 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal jest rekordową kwotą.