Padł rekord! Niesamowity wynik w NBA

Piątkowy wynik był wyjątkowy dla Nuggets pod kilkoma względami. Nie tylko zdobyli rekordowy dorobek punktowy w tym sezonie w lidze, ale zwyciężając różnicą 54 punktów odnieśli także najwyższą wygraną w sezonie zasadniczym w historii klubu. Poprzedni rekord wynosił 52 punkty przeciwko Seattle SuperSonics 16 marca 2008 roku. Najwyższy triumf w całych rozgrywkach odnieśli natomiast 27 kwietnia 2009 roku, gdy wygrali mecz pierwszej rundy play off z New Orleans Hornets różnicą 58 punktów.

Liderem zespołu z Denver w piątkowy wieczór był niezmiennie Serb Nikola Jokić, który zdobył 32 punkty. 25 dołożył Jamal Murray. W barwach Trail Blazers najlepiej zaprezentował się Jrue Holiday - 19 punktów.

Drużyna z Portland poniosła szóstą najwyższą porażkę w swojej historii. Aktualnie z bilansem 27-30 jest 10. w Konferencji Zachodniej. Nuggets mają bilans 36-21 i zajmują trzecie miejsce w tej samej tabeli.

Do gry po przerwie spowodowanej urazem wrócił Luka Doncić i od razu poprowadził swój zespół Los Angeles Lakers do zwycięstwa 125:122 u siebie nad Los Angeles Clippers. Słoweniec zdobył 38 punktów i dołożył 11 asyst.

Zaledwie 11. raz w tym sezonie w jednym spotkaniu wystąpiły trzy gwiazdy Lakers - obok Doncicia grali Austin Reaves - 29 punktów, oraz LeBron James - 13.

Dla Clippers Kawhi Leonard zdobył 31 punktów, a Bennedict Mathurin dołożył 26.

Lakers mają bilans 34-21 i plasują się na piątej pozycji na Zachodzie. Clippers z bilansem 27-29 są na dziewiątym miejscu.