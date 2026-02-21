Padł rekord! Niesamowity wynik w NBA

Koszykarze Denver Nuggets pokonali w piątek na wyjeździe Portland Trail Blazers 157:103. Ich dorobek w tym spotkaniu to rekordowy wynik w całej lidze NBA w tym sezonie.

Koszykarz Denver Nuggets Nikola Jokić z piłką, broniony przez zawodnika Portland Trail Blazers.
fot. AFP
Nikola Jokić prowadzi Denver Nuggets do zwycięstwa nad Portland Trail Blazers

Piątkowy wynik był wyjątkowy dla Nuggets pod kilkoma względami. Nie tylko zdobyli rekordowy dorobek punktowy w tym sezonie w lidze, ale zwyciężając różnicą 54 punktów odnieśli także najwyższą wygraną w sezonie zasadniczym w historii klubu. Poprzedni rekord wynosił 52 punkty przeciwko Seattle SuperSonics 16 marca 2008 roku. Najwyższy triumf w całych rozgrywkach odnieśli natomiast 27 kwietnia 2009 roku, gdy wygrali mecz pierwszej rundy play off z New Orleans Hornets różnicą 58 punktów.

 

Liderem zespołu z Denver w piątkowy wieczór był niezmiennie Serb Nikola Jokić, który zdobył 32 punkty. 25 dołożył Jamal Murray. W barwach Trail Blazers najlepiej zaprezentował się Jrue Holiday - 19 punktów.

 

Drużyna z Portland poniosła szóstą najwyższą porażkę w swojej historii. Aktualnie z bilansem 27-30 jest 10. w Konferencji Zachodniej. Nuggets mają bilans 36-21 i zajmują trzecie miejsce w tej samej tabeli.

 

Do gry po przerwie spowodowanej urazem wrócił Luka Doncić i od razu poprowadził swój zespół Los Angeles Lakers do zwycięstwa 125:122 u siebie nad Los Angeles Clippers. Słoweniec zdobył 38 punktów i dołożył 11 asyst.

 

Zaledwie 11. raz w tym sezonie w jednym spotkaniu wystąpiły trzy gwiazdy Lakers - obok Doncicia grali Austin Reaves - 29 punktów, oraz LeBron James - 13.

 

Dla Clippers Kawhi Leonard zdobył 31 punktów, a Bennedict Mathurin dołożył 26.

 

Lakers mają bilans 34-21 i plasują się na piątej pozycji na Zachodzie. Clippers z bilansem 27-29 są na dziewiątym miejscu.

