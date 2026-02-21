PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Legia Warszawa wciąż nie może przerwać serii bez zwycięstwa w ekstraklasie. Po porażce na inaugurację wiosny z Koroną Kielce piłkarze Marka Papszuna zanotowali dwa remisy. - Dzisiaj trzeba to dźwignąć i z tego wyjść. Daję z siebie jeszcze więcej i tego samego wymagam od ludzi dookoła. (...) Wierzę w tych chłopaków i w to, co robimy - przyznał trener, cytowany przez PAP.

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty Interu przed rewanżem w LM. Kluczowy zawodnik wypada

Kolejnym rywalem warszawskiego klubu będzie sensacja tego sezonu Wisła Płock. - Z tabeli mogłoby wynikać, że Wisła jest faworytem. Ja jednak patrzę trochę inaczej. (...) Jakiekolwiek działania przeciwko drużynie nie pomogą. Wierzę, że atut własnego boiska da nam zwycięstwo. Liczę na przełamanie - podsumował Papszun.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

HP, PAP