PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Legia Warszawa - Wisła Płock to mecz 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Legia Warszawa wciąż nie może przerwać serii bez zwycięstwa w ekstraklasie. Po porażce na inaugurację wiosny z Koroną Kielce piłkarze Marka Papszuna zanotowali dwa remisy. - Dzisiaj trzeba to dźwignąć i z tego wyjść. Daję z siebie jeszcze więcej i tego samego wymagam od ludzi dookoła. (...) Wierzę w tych chłopaków i w to, co robimy - przyznał trener, cytowany przez PAP.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty Interu przed rewanżem w LM. Kluczowy zawodnik wypada

 

Kolejnym rywalem warszawskiego klubu będzie sensacja tego sezonu Wisła Płock. - Z tabeli mogłoby wynikać, że Wisła jest faworytem. Ja jednak patrzę trochę inaczej. (...) Jakiekolwiek działania przeciwko drużynie nie pomogą. Wierzę, że atut własnego boiska da nam zwycięstwo. Liczę na przełamanie - podsumował Papszun.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

HP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALEGIA WARSZAWAPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAWISŁA PŁOCK

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 