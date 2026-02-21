PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Raków Częstochowa po przejęciu funkcji trenera przez Łukasza Tomczyka nieco rozczarowuje. Nie dość, że wciąż czeka na zwycięstwo w 2026 roku, to w trzech meczach zanotował zaledwie jedno trafienie. Trzeba przyznać, że jeśli kolejne spotkanie będzie wyglądało podobnie, w Częstochowie będzie można zacząć się martwić.

Raków zmierzy się w zbliżającej się serii gier z ostatnią w tabeli Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Piłkarze Marcina Brosza po porażce z Cracovią zdobyli dwa cenne punkty - najpierw zremisowali z Pogonią Szczecin, a kilka dni temu sprawili niespodziankę w meczu z Górnikiem. Na jesień Raków wygrał z Bruk-Betem, choć spotkanie było wyjątkowo wyrównane i zakończyło się wynikiem 3:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.