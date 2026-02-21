Poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Polski

Koszykówka

Energa Trefl Sopot pokonał obrońcę trofeum Górnik Zamek Książ Wałbrzych 92:67 (28:15, 8:8, 22:25, 34:19) i jako pierwszy awansował do niedzielnego finału Pekao S.A Pucharu Polski koszykarzy w Sosnowcu. Rywalem będzie zwycięzca wieczornego meczu Śląsk Wrocław - Orlen Zastal Zielona Góra.

Dwóch koszykarzy w trakcie meczu, jeden w żółtej koszulce z numerem 55 prowadzi piłkę, drugi w czarnej próbuje go zatrzymać.
fot. PAP
Energa Trefl Sopot pokonał obrońcę trofeum Górnik Zamek Książ Wałbrzych

Koszykarze Trefla mają w dorobku siedem krajowych pucharów, a po raz ostatni triumfowali trzy lata temu, kiedy pokonali w Lublinie 91:80 PGE Start.

 

Od początku meczu mieli przewagę nad osłabionym nieobecnością kilku podstawowych zawodników (m.in. Lovella Cabbila - średnio 15,1 pkt w meczu i Ike'a Smitha - 14,3) zespołem trenera Andrzeja Adamka. Sopocianie wygrali walkę pod tablicami 51-39 i mieli aż 27 asyst przy jedynie dziewięciu koszykarzy Górnika.

 

Górnik przed rokiem w finale pokonał Kinga Szczecin 80:78. 

 

Energa Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 92:67 (28:15, 8:8, 22:25, 34:19).

 

Trefl: Mindaugas Kacinas 18, Kasper Suurorg 17, Dylan Addae-Wusu 17, Paul Scruggs 13, Szymon Zapała 9, Szymon Kiejzik 6, Szymon Nowicki 5, Mikołaj Witliński 5, Jakub Schenk 2.

 

Górnik Wałbrzych: Avery Anderson III 33, Marc Garcia 14, Tauras Jogela 9, Dariusz Wyka 6, Maciej Bojanowski 3, Barret Benson 2, Kacper Marchewka 0, Grzegorz Kulka 0, Maciej Puchalski 0.

BS, PAP
