Poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Polski

Koszykarze Trefla mają w dorobku siedem krajowych pucharów, a po raz ostatni triumfowali trzy lata temu, kiedy pokonali w Lublinie 91:80 PGE Start.

Od początku meczu mieli przewagę nad osłabionym nieobecnością kilku podstawowych zawodników (m.in. Lovella Cabbila - średnio 15,1 pkt w meczu i Ike'a Smitha - 14,3) zespołem trenera Andrzeja Adamka. Sopocianie wygrali walkę pod tablicami 51-39 i mieli aż 27 asyst przy jedynie dziewięciu koszykarzy Górnika.

Górnik przed rokiem w finale pokonał Kinga Szczecin 80:78.

Energa Trefl Sopot - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 92:67 (28:15, 8:8, 22:25, 34:19).

Trefl: Mindaugas Kacinas 18, Kasper Suurorg 17, Dylan Addae-Wusu 17, Paul Scruggs 13, Szymon Zapała 9, Szymon Kiejzik 6, Szymon Nowicki 5, Mikołaj Witliński 5, Jakub Schenk 2.

Górnik Wałbrzych: Avery Anderson III 33, Marc Garcia 14, Tauras Jogela 9, Dariusz Wyka 6, Maciej Bojanowski 3, Barret Benson 2, Kacper Marchewka 0, Grzegorz Kulka 0, Maciej Puchalski 0.

BS, PAP