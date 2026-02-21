PP koszykarzy: Trefl Sopot - Górnik Wałbrzych. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

Trefl Sopot - Górnik Wałbrzych to jeden z półfinałów tegorocznej edycji Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Trefl w ćwierćfinale zwyciężył Legię Warszawa. Spotkanie było emocjonujące i zakończyło się wynikiem 83:80 dla ekipy z Trójmiasta. Z kolei Górnik okazał się lepszy od Arki Gdynia. Drużyna z Dolnego Śląska triumfowała 91:81.

 

Oba zespoły rywalizowały ze sobą dwukrotnie w tym sezonie w Orlen Basket Lidze. W obu przypadkach lepszy był Trefl, który w październiku wygrał u siebie 84:77, natomiast w lutym na wyjeździe 100:91.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Sopot - Górnik Wałbrzych na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
