Takie wieści tuż przed meczem Legii! Gwiazda trafi do odwiecznego rywala?

Zimą w Widzewie doszło do solidnej ofensywy transferowej. Włodarze klubu sięgnęli głębiej do kieszeni i sprowadzili Osmana Bukariego za rekordowe 5 milionów euro, a ponadto udało im się sprowadzić do zespołu Przemysława Wiśniewskiego i Emila Kornviga.

Trener Igor Jovicevic wciąż jednak poszukiwał lewonożnego środkowego obrońcy. Wszystko wskazuje na to, że ten problem zostanie rozwiązany, ponieważ celem numer jeden stał się defensor Legii. Mówi się o kwocie oscylującej wokół 3 milionów euro, co ustanowiłoby nowy rekord transakcji wewnątrz klubów PKO BP Ekstraklasy.

Pozycja Steve'a Kapuadiego w ekipie ze stolicy uległa ostatnio znacznemu osłabieniu. Piłkarz był już o krok od przeprowadzki do włoskiego Cremonese i poleciał nawet dopiąć formalności, ale ostatecznie temat upadł na ostatniej prostej. Po powrocie do Polski zagrał co prawda z GKS-em Katowice, lecz w kolejnym meczu przeciwko Wiśle Płock trener Marek Papszun nie wystawił go w pierwszym składzie.

Jak donosi Gołaszewski, rozmowy na linii Widzew-Legia są na bardzo zaawansowanym etapie. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga jest bliski zmiany barw klubowych, a w nowym otoczeniu mógłby liczyć na znacznie lepsze warunki finansowe niż w Warszawie. Finalizacja tego ruchu wydaje się być kwestią najbliższych dni.