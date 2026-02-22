Asysta i czerwona kartka Faberskiego w meczu Eredivisie

Jan Faberski zaliczył asystę i obejrzał czerwoną kartkę w meczu 24. kolejki Eredivisie. Jego Zwolle zremisowało z Utrechtem 1:1.

Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych strojach cieszy się ze zdobytej bramki. Jeden z nich obejmuje drugiego.
fot. AFP
Faberski

Polak, który jest wypożyczony z Ajaxu Amsterdam do końca tego sezonu, rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Stamtąd oglądał trafienie dla Utrechtu autorstwa Angela Alarcona. Hiszpan trafił do siatki w 12. minucie.


Faberski pojawił się na murawie w 71. minucie. I szybko popisał się dobrym zagraniem. Osiem minut później zapisał asystę przy golu Thijsa Oostinga.

 

Niestety, w doliczonym czasie gry Polak obejrzał czerwoną kartkę za faul na Danim de Witcie.

 

Utrecht - Zwolle 1:1 (1:0)

Bramki: Alarcon 12 - Oosting 79.

 

Utrecht: Barkas - Vesterlund (46 Agougil), Didden, van der Hoorn, El Karouani - Engwanda, Zechiel (90+1 Haller) - Alarcon, de Wit, Cathline (73 Karlsson) - Stepanov (62 Min).

 

Zwolle: De Graaff - Gooijer, Graves, Garcia MacNulty, Floranus - Fichtinger (79 Velthuis), Buurmeester (71 Faberski) - Namli, Oosting, Shoretire - Kostons.

 

Żółta kartka: Agougil.

 

Czerwona kartka: Faberski.

