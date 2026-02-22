Betclic 1. Liga: Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo online

Piłka nożna

Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów to spotkanie 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

Faworytem spotkania w Niepołomicach wydaje się być Stal, która zajmuje wysokie, piąte miejsce w tabeli i walczy o strefę barażową. Goście przyjadą podbudowani ostatnim zwycięstwem 3:1 nad Polonią Bytom.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny udany występ reprezentanta Polski w Bundeslidze. Tym razem asysta

 

Z kolei Puszcza jest 14. w tabeli i musi szukać punktów, by oddalić się od strefy spadkowej, ale w tym sezonie ma z tym ogromny problem, zwłaszcza u siebie, gdzie wygrała zaledwie jeden z dziesięciu meczów. W minionej kolejce "Żubry" uległy Wieczystej Kraków 1:3.

 

Warto przypomnieć, że jesienią, gdy gospodarzem była Stal, padł remis 2:2.

 

ŁO, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPUSZCZA NIEPOŁOMICESTAL RZESZÓW

