Betclic 1. Liga: Śląsk Wrocław - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo online
Śląsk Wrocław - Odra Opole to spotkanie 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Odra Opole na Polsatsport.pl. początek o godzinie 14:30.
Wyżej w tabeli Betclic 1. Ligi notowany jest Śląsk, który zajmuje dziewiąte miejsce. Na własnym stadionie podopieczni trenera Ante Simundzy prezentują solidną formę, bo w dziesięciu meczach przegrali tylko raz.
Z kolei Odra Opole, plasująca się na 12. lokacie, ma wyraźne problemy w spotkaniach wyjazdowych, gdzie w tym sezonie odniosła tylko jedno zwycięstwo.
W poprzedniej kolejce wrocławianie ulegli Miedzi Legnica 1:3, natomiast opolanie podzielili się punktami z GKS-em Tychy (1:1).
W pięciu ostatnich starciach między tymi zespołami padały remisy.
