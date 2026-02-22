Wyżej w tabeli Betclic 1. Ligi notowany jest Śląsk, który zajmuje dziewiąte miejsce. Na własnym stadionie podopieczni trenera Ante Simundzy prezentują solidną formę, bo w dziesięciu meczach przegrali tylko raz.

Z kolei Odra Opole, plasująca się na 12. lokacie, ma wyraźne problemy w spotkaniach wyjazdowych, gdzie w tym sezonie odniosła tylko jedno zwycięstwo.

W poprzedniej kolejce wrocławianie ulegli Miedzi Legnica 1:3, natomiast opolanie podzielili się punktami z GKS-em Tychy (1:1).

W pięciu ostatnich starciach między tymi zespołami padały remisy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Odra Opole na Polsatsport.pl. początek o godzinie 14:30.

ŁO, Polsat Sport