Deklasacja w finale Pucharu Polski! Poznaliśmy triumfatora rozgrywek

Trochę lepiej w spotkanie weszli Sopocianie, którzy po trafieniach Kaspra Suurorga i Paula Scruggsa mieli pięć punktów przewagi. Jayvon Maughmer sprawiał jednak, że rywale ciągle byli niezwykle blisko. Ponownie ważnym zawodnikiem był Mindaugas Kacinas, a Orlen Zastal nie mógł do końca rozkręcić się w ataku. Po 10 minutach było 21:16. Drugą kwartę Zielonogórzanie rozpoczęli od małej serii 0:6 i dzięki zagraniu Krzysztofa Sulimy wychodzili na prowadzenie. Energa Trefl sam szybko odpowiedział sześcioma punktami z rzędu, a bardzo dobrze radził sobie Szymon Zapała. Do ataku włączył się też Mikołaj Witliński - z kolei dzięki trójce Mindaugasa Kacinasa różnica wzrosła do 10 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:37.

Po przerwie drużyna trenera Mikko Larkasa utrzymywała przewagę. Bardzo dobrze radził sobie Kasper Suurorg, a po trójce Paula Scruggsa różnica wzrosła nawet do 14 punktów. Conley Garrison oraz Andrzej Mazurczak pojedynczymi akcjami nie byli w stanie realnie odrobić tych strat. Po 30 minutach było 62:49. Kolejna część meczu niewiele zmieniała. Do ataku włączył się Kenny Goins, a ciągle świetny był Kacinas. Zielonogórzanie odpowiadali trójkami Jayvona Maughmera, ale to ciągle nie wystarczało. Ostatecznie Energa Trefl wygrał 91:67 i sięgnął po Pekao S.A. Puchar Polski!

Energa Trefl Sopot - Orlen Zastal Zielona Góra 91:67 (21:16, 25:21, 16:12, 29:18).

plk.pl