Co za show! Oni wygrali konkursy wsadów i rzutów za trzy

To drugi sukces Amerykanina Fayne'a, który najefektowniejszym wsadem popisał się także w 2023 roku. Natomiast Wilczek dołączył do swojego brata Dominika, który najcelniej zza linii 6,75 m rzucał w sosnowieckim konkursie w 2024.

Poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Polski

W popisie wsadów piłki do kosza oprócz Fayne'a wzięli udział: Jared Coleman-Jones (WKS Śląsk Wrocław), Jairus Hamilton (Miasto Szkła Krosno), Jamarii Thomas (MKS Dąbrowa Górnicza) i Maciej Puchalski (Górnik Zamek Książ Wałbrzych). Zawodnicy wykonywali w eliminacjach po dwie próby.

Do finałów awansowali Fayne, mający ledwie 180 cm wzrostu Thomas oraz Puchalski. Fayne za swój pierwszy efektowny wsad, rozpoczęty z okolicy linii rzutów wolnych, otrzymał jako jedyny maksymalną liczbę punktów od pięciu jurorów, którzy zgodnie przyznali po 10 pkt. To zadecydowało o końcowym zwycięstwie, bowiem rywali próbowali trudniejszych akcji, ale bez skutku, i ostatecznie na zaliczenie próby popisywali się mniej trudniejszymi akcjami.

W zabawie oceniania udział wzięli: Carlo Burchard, zwycięzca aukcji WOŚP, Anna Jedynak-Rykała, przewodnicząca Rady Miejskiej Sosnowca, Paweł Jurek, rzecznik Prasowy Banku Pekao S.A., Marek Maliszewski, sędzia międzynarodowy FIBA, uczestnik dwóch igrzysk (Tokio, Paryż) oraz Łukasz Koszarek, prezes Polskiej Ligi Koszykówki.

- Była niesamowita atmosfera, niesamowici kibice i niesamowity konkurs - mówił Fayne.

W konkursie rzutów zza linii 6,75 m udział wzięli: 36-letni Ivan Almeida (GTK Gliwice), Tahlik Chavez (Dziki Warszawa), Błażej Czerniewicz (Śląsk Wrocław), Marcin Woroniecki (Orlen Zastal Zielona Góra), Aleksander Załucki (MKS Dąbrowa Górnicza) oraz Maksymilian Wilczek (Legia Warszawa), który uczestniczył w tej rywalizacji także przed rokiem.

Rzucali z pięciu pozycji, pięcioma piłkami, w tym ostatnia - kolorowa, liczona była podwójnie. Najwięcej punktów w eliminacjach uzyskał Woroniecki - 23 (w tym cztery piłki bonusowe) oraz Almeida - 19 (w tym trzy bonusowe) oraz Wilczek - 15 (w tym jeden rzut bonusowy).

W finale Wilczek trafił 15 z 25 prób, w tym dwa rzuty kolorowymi piłkami i zgromadził 17 punktów. Woroniecki i Almeida mieli po 14.

