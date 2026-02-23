Dwa prototypy Inter Europol Competition wystartują w 24-godzinnym wyścigu Le Mans 2026.

Na francuskim torze kibice ponownie zobaczą samochód #43 LMP2 z niezmienionym składem kierowców: Nick Yelloly, Tom Dillmann i Kuba

Śmiechowski. Trio wraca po znakomitym sezonie 2025, którego kulminacją było zwycięstwo w 24 Hours of Le Mans oraz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej European Le Mans Series. Trójka kierowców to miks doskonałego tempa, doświadczenia i sprawdzonej współpracy, załoga #43 ponownie stanie na starcie Le Mans z jasnym celem - walką o zwycięstwo.

- Bardzo się cieszę, że wracam do Le Mans z Inter Europol Competition. Po zeszłorocznym zwycięstwie chcemy spróbować obronić tytuł. Jestem naprawdę podekscytowany powrotem i kolejną walką o zwycięstwo - podkreślał Nick Yelloly.

Wtórował mu partner z zespołu Tom Dillmann:

- Ten sam skład, ten sam zespół, możemy mieć tylko takie same ambicje. Cieszę się, że znów będę tam z moimi kolegami z zespołu i całą ekipą.

Obok samochodu #43, Inter Europol Competition wystawi również #343 LMP2, kontynuując projekt dwóch samochodów w Le Mans. W składzie #343 potwierdzony jest obecnie kierowca kategorii Silver - Bijoy Garg, natomiast pozostali członkowie załogi zostaną ogłoszeni w późniejszym terminie, po zakończeniu trwającego procesu ewaluacji.

Po zwycięstwie w ubiegłorocznej edycji Le Mans, Inter Europol Competition wraca na Circuit de la Sarthe z pewnością siebie i jasno określonym celem - osiągnięciem konkurencyjnego wyniku dwoma samochodami w najbardziej prestiżowym wyścigu długodystansowym na świecie.

- Jestem niezwykle dumny z tego, że Inter Europol Competition wystawi dwa samochody w 24 Hours of Le Mans 2026. Uzyskanie dwóch miejsc startowych to wyraźne docenienie pracy całego zespołu wykonanej w ostatnim sezonie oraz bardzo ważny krok naprzód w naszym rozwoju. Nasz cel jest jasny: chcemy walczyć o zwycięstwo obiema załogami. Le Mans to największe wyzwanie w wyścigach długodystansowych, sukces wymaga perfekcyjnych przygotowań, pracy zespołowej i konsekwencji przez całe 24 godziny. Wierzymy, że mamy wszystkie niezbędne elementy, by rywalizować na najwyższym poziomie - przekazał szef zespołu Sascha Fassbender.

94. edycja 24-godzinnego wyścigu Le Mans odbędzie się w dniach 13–14 czerwca 2026 roku na torze Circuit de la Sarthe w Le Mans (Francja).

Informacja prasowa