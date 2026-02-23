PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo

Lechia Gdańsk udanie zainaugurowała rundę wiosenną. Nie dość, że zdobyła siedem punktów w trzech meczach, to niespodziewanie pokonała Lecha Poznań. Teraz piłkarze Johna Carvera będą chcieli zrewanżować się Zagłębiu Lubin za bolesną porażkę 2:6. - W drużynie czuć żądzę rewanżu za tamtą porażkę, bo od kiedy jestem w Lechii był to nasz najsłabszy mecz - przyznał PAP szkoleniowiec gdańskiego klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Takie wieści tuż przed meczem Legii! Gwiazda trafi do odwiecznego rywala?

Mimo to Carver nie lekceważy rywala. - Mam nadzieję, że tym razem sprawimy rywalom więcej problemów. Spodziewam się, że zagrają głównie średnim pressingiem i będą chcieli złapać nas na kontry, ale jesteśmy tego świadomi. Dla mnie największą siłą gości jest struktura gry w obronie. Są bardzo dobrze zorganizowani w defensywie oraz świetnie wykonują stałe fragmenty - analizował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

HP, PAP