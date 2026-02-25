Liga Mistrzów: Juventus - Galatasaray. Relacja live i wynik na żywo

Pierwsze starcie tych dwóch zespołów w fazie pucharowej Champions League było bardzo emocjonujące. Kibice zobaczyli w sumie siedem goli. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił turecki zespół, triumfując 5:2. Tym samym Galatasaray zrobił spory krok w kierunku awansu do kolejnego etapu międzynarodowej rywalizacji.

Problemy Juventusu nie ograniczają się tylko do największego europejskiego pucharu. Kibice "Starej Damy" nie mogą być również zachwyceni z występów swoich ulubieńców na krajowym podwórku. Ekipa z Turynu nie wygrała żadnego ze swoich ostatnich trzech starć w Serie A. Juventus kolejno zremisował z Lazio, a następnie przegrał z Interem i Como.

Relacja live i wynik na żywo meczu Juventus - Galatasaray na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

