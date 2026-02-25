Bezpośredni awans do tej fazy wywalczył już Strasbourg, Raków Częstochowa, AEK Ateny, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Szachtar Donieck, FSV Mainz oraz AEK Larnaka. Te drużyny zajęły lokaty 1-8 w fazie ligowej.

O kolejne osiem miejsc walczy 16 drużyn w 1/16 finału. Wśród nich są Lech Poznań, który walczy z KuPS Kuopio oraz Jagiellonia Białystok, która rywalizuje z Fiorentiną.

W czwartek wieczorem poznamy wszystkich uczestników 1/8 finału Ligi Konferencji.

Losowanie Ligi Konferencji. Kiedy jest? O której godzinie?

Losowanie Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 27 lutego. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.