PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo
PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to mecz w ramach 23. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.
23. kolejka PlusLigi rozpoczęła się we wtorek. Tego dnia rozegrany zostały dwa mecze. Dwa kolejne zaplanowano na środę.
W jednym z nich PGE Projekt Warszawa zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.
Ekipa spod Jasnej Góry doszła do ćwierćfinału Pucharu Challenge, ale w PlusLidze spisuje się nie najlepiej. Już od dłuższego czasu nie może opuścić ostatniego miejsca w tabeli.
Projekt jest natomiast wiceliderem tabeli.
