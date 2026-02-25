23. kolejka PlusLigi rozpoczęła się we wtorek. Tego dnia rozegrany zostały dwa mecze. Dwa kolejne zaplanowano na środę.



W jednym z nich PGE Projekt Warszawa zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.



Ekipa spod Jasnej Góry doszła do ćwierćfinału Pucharu Challenge, ale w PlusLidze spisuje się nie najlepiej. Już od dłuższego czasu nie może opuścić ostatniego miejsca w tabeli.



Projekt jest natomiast wiceliderem tabeli.



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.