PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to mecz w ramach 23. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

23. kolejka PlusLigi rozpoczęła się we wtorek. Tego dnia rozegrany zostały dwa mecze. Dwa kolejne zaplanowano na środę.


W jednym z nich PGE Projekt Warszawa zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.


Ekipa spod Jasnej Góry doszła do ćwierćfinału Pucharu Challenge, ale w PlusLidze spisuje się nie najlepiej. Już od dłuższego czasu nie może opuścić ostatniego miejsca w tabeli.


Projekt jest natomiast wiceliderem tabeli.


Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 