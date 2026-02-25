Świątek zakończyła jej karierę, teraz chce wrócić. "Otworzyła drzwi"

Camila Giorgi po raz ostatni pojawiła się na korcie w marcu 2024 roku, kiedy przegrała z Igą Świątek w turnieju w Miami. Po tym ogłosiła, że przechodzi na sportową emeryturę. Najnowsze doniesienia mówią, że Włoszka "otworzyła drzwi do ewentualnego powrotu".

Camila Giorgi rozważa powrót do tenisa

Camila Giorgi od początku sezonu 2024 radziła sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. W pierwszej rundzie turnieju w Miami pokonała jednak Magdalenę Fręch. W kolejnym meczu zmierzyła się z Igą Świątek i boleśnie przegrała 1:6, 1:6. Jak się okazało, po tym 34-latka zakomunikowała, że kończy sportową karierę.

 

Niespodziewanie portal Sportal.eu poinformował, że Włoszka może wrócić do rywalizacji.

 

"Pomimo przejścia na emeryturę Camila ponownie otworzyła drzwi do ewentualnego powrotu na kort" - przekazano, dodając, że jest to "raczej odległa myśl niż konkretna hipoteza".

 

Główną przeszkodą może być to, że Giorgi ujawniła, że spodziewa się dziecka. Jednocześnie potwierdziła związek z argentyńskim trenerem Andreą Ignacio Pasuttim.

 

Mimo "nowego etapu", wszystko jest możliwe. "Nie jest pewna, czy obrana droga nie zaprowadzi jej z powrotem na kort. Sama zasugerowała niedawno, że tenis nadal może być częścią jej życia" - czytamy.

