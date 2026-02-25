To był mecz na przełamania! Polka w kolejnej rundzie turnieju

Łodzianka bardzo dobrze rozpoczęła starcie z Uzbeczką. Szybko przełamała ją i po chwili prowadziła już 3:0. Mimo że rywalka wyraźnie wzięła się do pracy, a nawet przełamała Polkę powrotnie, na nic się to już nie zdało. W najważniejszym momencie Fręch zachowała zimną krew i zakończyła seta, do zera wygrawszy przy podaniu Timofiejewej.

ZOBACZ TAKŻE: To już 118 dni! Koszmarna seria polskiej tenisistki

W drugiej odsłonie emocji było jeszcze więcej. Już na samym początku panie przełamały się po razie i to okazało się scenariuszem niemal na całą partię. Łącznie przegranych własnych serwisów było tu aż osiem - po cztery z każdej strony. Tak jednocześnie równa i nierówna gra musiała zakończyć się tie-breakiem.

Ten od początku był bardzo wyrównany, choć błędów z obu stron wciąż nie brakowało. Polka przegrywała 4:5, ale podniosła się z tego stanu i później to ona miała pierwszą piłkę meczową. Nie wykorzystała jej wprawdzie, lecz po chwili dostała kolejną szansę. Tym razem już się nie zawahała i zakończyła całe spotkanie.

W drugiej rundzie WTA w Meridzie Fręch zmierzy się z Jessicą Bouzas Maneiro. Hiszpanka w swoim pierwszym pojedynku wygrała z kwalifikantką Heather Watson.

Magdalena Fręch - Marija Timofiejewa 6:4, 7:6 (8-6)

KP, Polsat Sport