Problemy trzeciej rakiety świata! Taki mecz już w pierwszej rundzie

Początek starcia nie potoczył się po myśli zawodnika z Niemiec. Zverev został przełamany w trzecim gemie, jednak już po chwili odwdzięczył się pięknym za nadobne, triumfując przy serwisie oponenta. Nie był to jednak koniec problemów Kecmanovicia. Serb znowu nie był w stanie utrzymać własnego podania, przegrywając tym samym pierwszego seta 3:6.

Kecmanovic, który obecnie plasuje się na 58. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistów, lepiej zaprezentował się w drugiej partii. Chociaż już na starcie został przełamany, to potrafił odbić się od dna i wygrać dwa gemy serwisowe oponenta. Triumfował w drugim secie 6:3, doprowadzając do wyrównania.

Trzecia odsłona była zdecydowanie najbardziej wyrównana - żaden z tenisistów nie dał się przełamać, a o wyniku partii musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachował Zverev i zwyciężył 7:2, tym samym zapewniając sobie awans do kolejnej rundy zmagań w Monachium.

Zaskakiwać mogą problemy Niemca w tym spotkaniu. Należy podkreślić, że Zvereva i jego przeciwnika dzieli 55 miejsc w rankingu ATP. W sumie cały pojedynek trwał dwie godzin i 21 minut.

W kolejnej rundzie zmagań za naszą zachodnią granicą rywalem trzeciego najlepszego tenisisty globu będzie Kanadyjczyk Gabriel Diallo.

Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic 6:3, 3:6, 7:6 (7-2)

AA, Polsat Sport