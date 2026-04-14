Szokująca dyskwalifikacja. Celebrował wygraną i rzucił rakietą w rywala [WIDEO]

Deividas Bandzevicius i Emiliano Bratomi stoczyli zacięty bój podczas juniorskiego turnieju ITF J60 w Aizkraukle. Ostatecznie, wynikiem 6:4, 4:6, 7:6(5), lepszy okazał się pierwszy z zawodników. Z kortu zszedł jednak w nie najlepszym humorze.

Po ostatnim, zwycięskim punkcie, Litwin nie krył swoich emocji. Zachował się jednak nierozważnie, wyrzucając z radości rakietę przed siebie. Ta nieznacznie trafiła w Bratomiego, który po wszystkim, reagując nieco przesadnie, złapał się za kolano.

Disqualification ou pas ?



Il gagne 6-4, 4-6, 7-6 (5) au premier tour d'un tournoi ITF J60 mais se fait disqualifier car il a jeté accidentellement sa raquette sur son adversaire en célébrant. 😅



Franchement, c'est sévère mais son geste est maladroit aussi.

Arbiter spotkania ocenił zachowanie Bandzeviciusa za lekkomyślne. Mimo że Litwin nie miał w zamiarze zaatakować fizycznie przeciwnika i natychmiast go przeprosił, został zdyskwalifikowany za swoje zachowanie. Z pewnością jest to jedno z najbardziej absurdalnych wykluczeń, jakie widzieliśmy w ostatnim czasie w tenisie.

