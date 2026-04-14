Szokująca dyskwalifikacja. Celebrował wygraną i rzucił rakietą w rywala [WIDEO]

Do szokujących scen doszło podczas juniorskiego turnieju ITF J60 w litewskim Aizkraukle. Reprezentant gospodarzy Deividas Bandzevicius pokonał Włocha Emiliano Bratomiego, jednak po ostatnim punkcie... został zdyskwalifikowany. Podczas swojej celebracji 17-latek rzucił rakietą w rywala.

Deividas Bandzevicius i Emiliano Bratomi stoczyli zacięty bój podczas juniorskiego turnieju ITF J60 w Aizkraukle. Ostatecznie, wynikiem 6:4, 4:6, 7:6(5), lepszy okazał się pierwszy z zawodników. Z kortu zszedł jednak w nie najlepszym humorze.

 

Po ostatnim, zwycięskim punkcie, Litwin nie krył swoich emocji. Zachował się jednak nierozważnie, wyrzucając z radości rakietę przed siebie. Ta nieznacznie trafiła w Bratomiego, który po wszystkim, reagując nieco przesadnie, złapał się za kolano.

 

 

Arbiter spotkania ocenił zachowanie Bandzeviciusa za lekkomyślne. Mimo że Litwin nie miał w zamiarze zaatakować fizycznie przeciwnika i natychmiast go przeprosił, został zdyskwalifikowany za swoje zachowanie. Z pewnością jest to jedno z najbardziej absurdalnych wykluczeń, jakie widzieliśmy w ostatnim czasie w tenisie.

