W Italii czas na play-off! Pary ćwierćfinałowe ligi włoskiej siatkarzy

Siatkarska SuperLega zakończyła rozgrywki fazy zasadniczej. Fazę zasadniczą zdecydowanie wygrali siatkarze Sir Susa Scai Perugia, którzy wygrali 20 z 22 meczów i uzbierali 58 punktów. Wyprzedzili o dziesięć oczek ekipę Rana Verona (48). Kolejne miejsca w tabeli zajęły Itas Trentino (47), Valsa Group Modena (47), Gas Sales Bluenergy Piacenza (44), Cucine Lube Civitanova (40), Allianz Milano (32) i Vero Volley Monza (25). To osiem czołowych drużyn, które pozostały w grze o mistrzostwo Italii.

Play-off rozpocznie się dopiero 8 marca. W ćwierćfinałach rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań. Pary stworzono na podstawie miejsc w tabeli (1–8, 2–7, 3–6, 4–5). Pierwszy, trzeci i ewentualny piąty mecz zostaną rozegrane na boisku drużyny wyżej notowanej w fazie zasadniczej.

Na najbliższy weekend (28 lutego - 1 marca) zaplanowano natomiast turniej o Superpuchar Włoch z udziałem czterech drużyn.

Pary ćwierćfinałowe play-off ligi włoskiej siatkarzy:

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza

Rana Verona – Allianz Milano

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza.

