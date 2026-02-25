W Italii czas na play-off! Pary ćwierćfinałowe ligi włoskiej siatkarzy
Część zasadnicza ligi włoskiej siatkarzy już za nami! SuperLega wkracza w fazę play-off, a na placu boju o mistrzostwo Italii pozostało już tylko osiem drużyn. Kto będzie rywalizował o medale? Z kim zagra Perugia? Sprawdź pary ćwierćfinałowe ligi włoskiej.
Siatkarska SuperLega zakończyła rozgrywki fazy zasadniczej. Fazę zasadniczą zdecydowanie wygrali siatkarze Sir Susa Scai Perugia, którzy wygrali 20 z 22 meczów i uzbierali 58 punktów. Wyprzedzili o dziesięć oczek ekipę Rana Verona (48). Kolejne miejsca w tabeli zajęły Itas Trentino (47), Valsa Group Modena (47), Gas Sales Bluenergy Piacenza (44), Cucine Lube Civitanova (40), Allianz Milano (32) i Vero Volley Monza (25). To osiem czołowych drużyn, które pozostały w grze o mistrzostwo Italii.
Play-off rozpocznie się dopiero 8 marca. W ćwierćfinałach rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań. Pary stworzono na podstawie miejsc w tabeli (1–8, 2–7, 3–6, 4–5). Pierwszy, trzeci i ewentualny piąty mecz zostaną rozegrane na boisku drużyny wyżej notowanej w fazie zasadniczej.
Na najbliższy weekend (28 lutego - 1 marca) zaplanowano natomiast turniej o Superpuchar Włoch z udziałem czterech drużyn.
Pary ćwierćfinałowe play-off ligi włoskiej siatkarzy:
Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza
Rana Verona – Allianz Milano
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza.
