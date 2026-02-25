Zdecydowane zwycięstwo Perugii na zakończenie fazy zasadniczej! Dobry występ Kamila Semeniuka
W meczu ostatniej kolejki fazy zasadniczej ligi włoskiej siatkarze Sir Susa Scai Perugia wygrali z Yuasa Battery Grottazzolina 3:0. Drużyna z Perugii już przed tym spotkaniem miała zapewnione pierwsze miejsce w tabeli SuperLega, ale zdecydowanie wygrała z drużyną zamykającą ligową stawkę.
Sir Susa Scai Perugia odniosła dwudzieste zwycięstwo w obecnym sezonie ligowym, bardzo pewnie pokonując ekipę Yuasa Battery Grottazzolina 3:0. Przed meczem obu ekip w ostatniej kolejce fazy zasadniczej wszystko było już jednak jasne - nikt nie mógł wyprzedzić Perugii w tabeli, a rywale nie mieli szans na opuszczenie ostatniego miejsca.
Zobacz także: Wielka sensacja w siatkarskim pucharze! Polak bohaterem meczu
Najwięcej punktów zdobyli Oleg Płotnicki (18) i Kamil Semeniuk (11) - dla Perugii oraz Giulio Magalini (11) - dla pokonanych. Semeniuk został uznany najlepszym zawodnikiem tego starcia (10/16 = 63% skuteczności w ataku + 1 as; 53% pozytywnego przyjęcia).
Sir Susa Scai Perugia wygrała fazę zasadniczą ligi włoskiej z dorobkiem 58 punktów. W ćwierćfinale play-off zagra z Vero Volley Monza. Drugie miejsce w tabeli zajęła Rana Verona, która wywalczyła 48 punktów. Po wywalczeniu Pucharu Włoch siatkarze z Werony przegrali dwa ostatnie mecze w lidze - 0:3 z Perugią i 1:3 z Valsa Group Modena. Trzecie miejsce przypadło ekipie Itas Trentino, która zdobyła 47 oczek, tyle samo co czwarta ekipa z Modeny.
Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina 3:0 (25:22, 25:20, 25:14)
Perugia: Roberto Russo, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Federico Crosato, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk – Marco Gaggini (libero) oraz Gabrijel Cvanciger, Bryan Argilagos, Sebastian Sole. Trener: Angelo Lorenzetti.
Grottazzolina: Giulio Magalini, Iliya Petkov, Michele Fedrizzi, Lazar Koprivica, Marco Pellacani, Marco Falaschi – Andrea Marchisio (libero) oraz Riccardo Vecchi, Marco Cubito, Manuele Marchiani. Trener: Massimiliano Ortenzi.
Przejdź na Polsatsport.pl