Zdecydowane zwycięstwo Perugii na zakończenie fazy zasadniczej! Dobry występ Kamila Semeniuka

Sir Susa Scai Perugia odniosła dwudzieste zwycięstwo w obecnym sezonie ligowym, bardzo pewnie pokonując ekipę Yuasa Battery Grottazzolina 3:0. Przed meczem obu ekip w ostatniej kolejce fazy zasadniczej wszystko było już jednak jasne - nikt nie mógł wyprzedzić Perugii w tabeli, a rywale nie mieli szans na opuszczenie ostatniego miejsca.

Najwięcej punktów zdobyli Oleg Płotnicki (18) i Kamil Semeniuk (11) - dla Perugii oraz Giulio Magalini (11) - dla pokonanych. Semeniuk został uznany najlepszym zawodnikiem tego starcia (10/16 = 63% skuteczności w ataku + 1 as; 53% pozytywnego przyjęcia).

Sir Susa Scai Perugia wygrała fazę zasadniczą ligi włoskiej z dorobkiem 58 punktów. W ćwierćfinale play-off zagra z Vero Volley Monza. Drugie miejsce w tabeli zajęła Rana Verona, która wywalczyła 48 punktów. Po wywalczeniu Pucharu Włoch siatkarze z Werony przegrali dwa ostatnie mecze w lidze - 0:3 z Perugią i 1:3 z Valsa Group Modena. Trzecie miejsce przypadło ekipie Itas Trentino, która zdobyła 47 oczek, tyle samo co czwarta ekipa z Modeny.

Sir Susa Scai Perugia - Yuasa Battery Grottazzolina 3:0 (25:22, 25:20, 25:14)

Perugia: Roberto Russo, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Federico Crosato, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk – Marco Gaggini (libero) oraz Gabrijel Cvanciger, Bryan Argilagos, Sebastian Sole. Trener: Angelo Lorenzetti.

Grottazzolina: Giulio Magalini, Iliya Petkov, Michele Fedrizzi, Lazar Koprivica, Marco Pellacani, Marco Falaschi – Andrea Marchisio (libero) oraz Riccardo Vecchi, Marco Cubito, Manuele Marchiani. Trener: Massimiliano Ortenzi.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA