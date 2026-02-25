Wielka sensacja w siatkarskim pucharze! Polak bohaterem meczu

Po pierwszych dwóch setach mogło się wydawać, że już jest "pozamiatane". Tours prowadziło i musiało postawić już tylko kropkę nad "i". Co więcej, faworyci mieli sporą przewagę psychologiczną, ponieważ druga partia zakończyła się grą na przewagi.

Wykończenia jednak zabrakło. Nicejski zespół nie złożył broni i rzucił wszystkie siły na pokład. Liderem był Dawid Dulski, który grał jak natchniony. Po drugiej stronie miał jednak godnego rywala, Nika Mujanovicia. Słoweniec cały czas atakował z ponad 50% efektywnością.

Zacięty trzeci set oraz nieco mniej nerwowy czwarty padły łupem Nice. O losach tego meczu decydował tie-break, który również obfitował w ogrom emocji. Rozpędzeni siatkarze z Lazurowego Wybrzeża poszli za ciosem i rozstrzygnęli rywalizację na swoją korzyść. MVP przyznano Dulskiemu, który zdobył dla swojej drużyny 26 punktów. Co ciekawe, grający po przeciwnej stronie siatki Mujanovic wywalczył ich... 37.

W finale Pucharu Francji Nice VB zmierzy się z Paris Volley, które również sprawiło sensację, pokonując po tie-breaku Chamount.

Tours VB - Nice VB 2:3 (25:21, 26:24, 23:25, 17:25, 13:15)

KP, Polsat Sport