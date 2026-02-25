Kiedy Alan wróci do gry? Siatkarz Skry zabrał głos

Alan Souza miał być jedną z największych gwiazd nie tylko bełchatowskiej ekipy, ale i całych rozgrywek PlusLigi. Mowa bowiem o etatowym reprezentancie Brazylii. To właśnie podczas zgrupowania z "Canarinhos" atakujący nabawił się urazu kostki i z tego powodu ominął początek rozgrywek ligowych. Arkadiusz Żakieta został w tej sytuacji pierwszym atakującym, a Skra zatrudniła dodatkowo doświadczonego Bartosza Krzyśka.

Na debiut Alana w barwach Skry trzeba było długo czekać. 31-latek pojawił się na boisku w 17. kolejce - w rozgrywanym 17 stycznia meczu z Bogdanką LUK-em Lublin. Zagrał tylko w kilku akcjach i zdobył jeden punkt w ataku. Skra uległa mistrzom Polski 0:3.

Kontuzja kostki to nie jedyny problem zdrowotny Alana. Niedługo po swoim debiucie atakujący doznał urazu mięśnia przywodziciela. Po raz kolejny musiał zatem pożegnać się z boiskiem i zasiąść za bandami.

- Najpierw przerwałem treningi na trzy miesiące, aby wyleczyć kostkę i w końcu wróciłem do normalnych ćwiczeń. Podczas jednego z treningów poczułem jednak ból w przywodzicielu. Przerwałem więc treningi na 10 dni, aby wyleczyć kontuzję, wróciłem i znów poczułem ból. Być może potrzebuję jeszcze kilku dni na powrót do zdrowia i do pełnych treningów - powiedział Alan w rozmowie z portalem plusliga.pl.

Kiedy zatem zobaczymy gwiazdora w pełnym wymiarze? Sam zainteresowany wiąże ze swoim powrotem wielkie nadzieje.

- Jestem dobrej myśli i uważam, że teraz ta kontuzja zostanie zaleczona szybciej niż poprzednio. Nastawiam się na to, że w najważniejszych meczach sezonu będę mógł pomóc drużynie. Staram się więc zachować spokój, ponieważ jest to dla mnie trudny moment, ale wiem, że drużyna bardzo mnie w tym wszystkim wspiera. Zdaję sobie sprawę, że będę w stanie wspomóc drużynę, ale potrzebuję najpierw całkowitego wyleczenia, aby wrócić do gry - dodał.

Alan w przeszłości grał w klubach: Olympico Club (2012–13), Sada Cruzeiro Volei (2013–17, 2020–21), SESI Sao Paulo (2017–20), Kuzbass Kemerowo (2021) i Apan/Eleva (2022–23).

W 2023 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn, w którym rozegrał 33 spotkania w PlusLidze i wywalczył 623 punkty. Wygrał rankingi na najlepszego atakującego i najlepszego punktującego rozgrywek. Poprzedni sezon spędził w lidze japońskiej - w drużynie Toray Arrows Shizuoka.

KP, Polsat Sport