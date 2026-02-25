Kiedy Alan wróci do gry? Siatkarz Skry zabrał głos
Obecny sezon nie jest zbyt udany dla Alana Souzy. Brazylijczyk, który miał być największą gwiazdą PGE GiEK Skry Bełchatów, wciąż zmaga się z kolejnymi urazami. Wydaje się jednak, że czas jego absencji zbliża się ku końcowi. Kiedy zatem wróci na boisko?
Alan Souza miał być jedną z największych gwiazd nie tylko bełchatowskiej ekipy, ale i całych rozgrywek PlusLigi. Mowa bowiem o etatowym reprezentancie Brazylii. To właśnie podczas zgrupowania z "Canarinhos" atakujący nabawił się urazu kostki i z tego powodu ominął początek rozgrywek ligowych. Arkadiusz Żakieta został w tej sytuacji pierwszym atakującym, a Skra zatrudniła dodatkowo doświadczonego Bartosza Krzyśka.
ZOBACZ TAKŻE: Najciekawiej w trzecim secie! Siatkarze Bogdanki wygrali w Olsztynie
Na debiut Alana w barwach Skry trzeba było długo czekać. 31-latek pojawił się na boisku w 17. kolejce - w rozgrywanym 17 stycznia meczu z Bogdanką LUK-em Lublin. Zagrał tylko w kilku akcjach i zdobył jeden punkt w ataku. Skra uległa mistrzom Polski 0:3.
Kontuzja kostki to nie jedyny problem zdrowotny Alana. Niedługo po swoim debiucie atakujący doznał urazu mięśnia przywodziciela. Po raz kolejny musiał zatem pożegnać się z boiskiem i zasiąść za bandami.
- Najpierw przerwałem treningi na trzy miesiące, aby wyleczyć kostkę i w końcu wróciłem do normalnych ćwiczeń. Podczas jednego z treningów poczułem jednak ból w przywodzicielu. Przerwałem więc treningi na 10 dni, aby wyleczyć kontuzję, wróciłem i znów poczułem ból. Być może potrzebuję jeszcze kilku dni na powrót do zdrowia i do pełnych treningów - powiedział Alan w rozmowie z portalem plusliga.pl.
Kiedy zatem zobaczymy gwiazdora w pełnym wymiarze? Sam zainteresowany wiąże ze swoim powrotem wielkie nadzieje.
- Jestem dobrej myśli i uważam, że teraz ta kontuzja zostanie zaleczona szybciej niż poprzednio. Nastawiam się na to, że w najważniejszych meczach sezonu będę mógł pomóc drużynie. Staram się więc zachować spokój, ponieważ jest to dla mnie trudny moment, ale wiem, że drużyna bardzo mnie w tym wszystkim wspiera. Zdaję sobie sprawę, że będę w stanie wspomóc drużynę, ale potrzebuję najpierw całkowitego wyleczenia, aby wrócić do gry - dodał.
Alan w przeszłości grał w klubach: Olympico Club (2012–13), Sada Cruzeiro Volei (2013–17, 2020–21), SESI Sao Paulo (2017–20), Kuzbass Kemerowo (2021) i Apan/Eleva (2022–23).
W 2023 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn, w którym rozegrał 33 spotkania w PlusLidze i wywalczył 623 punkty. Wygrał rankingi na najlepszego atakującego i najlepszego punktującego rozgrywek. Poprzedni sezon spędził w lidze japońskiej - w drużynie Toray Arrows Shizuoka.Przejdź na Polsatsport.pl