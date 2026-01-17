Bełchatowscy kibice wreszcie się doczekali! Gwiazda światowej siatkówki w barwach Skry

Spotkanie 17. kolejki PlusLigi z Bogdanką LUK Lublin nie było dla PGE GiEK Skry zbyt udane. Siatkarze z Bełchatowa przegrali je 0:3 po pokazie siły w wykonaniu mistrzów Polski. Co ciekawe, w barwach ekipy z Lublina nie wystąpił żaden nominalny atakujący. W ekipie gospodarzy zagrało za to aż trzech - Arkadiusz Żakieta, Bartosz Krzysiek i długo wyczekiwany przez kibiców Alan Souza.

Alan Souza (rocznik 1994) to mierzący 202 cm wzrostu atakujący reprezentacji Brazylii. W swej karierze grał w klubach: Olympico Club (2012–13), Sada Cruzeiro Volei (2013–17, 2020–21), SESI Sao Paulo (2017–20), Kuzbass Kemerowo (2021) i Apan/Eleva (2022–23).

W 2023 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn, w którym rozegrał 33 spotkania w PlusLidze i wywalczył 623 punkty. Wygrał rankingi na najlepszego atakującego i najlepszego punktującego rozgrywek. Poprzedni sezon spędził w lidze japońskiej - w drużynie Toray Arrows Shizuoka.





Powrót Alana do PlusLigi był wielkim wydarzeniem i jednym z największych hitów transferowych przed obecnym sezonem. Niestety, przed startem rozgrywek klub poinformował, że z powodu przeciążeniowego urazu kostki, Brazylijczyka ominie początek rozgrywek ligowych. Żakieta został w tej sytuacji pierwszym atakującym, a Skra zatrudniła dodatkowo doświadczonego Krzyśka.

Na debiut Alana w barwach Skry trzeba było długo czekać, ale w końcu Brazylijczyk wyszedł na boisko w 17. kolejce - w rozgrywanym 17 stycznia meczu z Bogdanką. Zagrał tylko w kilku akcjach i zdobył jeden punkt w ataku. Jak zapewnił przed spotkaniem trener bełchatowian Krzysztof Stelmach, już za tydzień lub dwa atakujący będzie gotowy do gry w dłuższym wymiarze czasowym.

Debiut Alana Souzy w barwach Skry w materiale wideo: