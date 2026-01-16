Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?
PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin to sobotni hit PlusLigi. Kto wygrał mecz Skra - Bogdanka? Jaki był wynik meczu Skra - Bogdanka?
Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz w siatkarskiej PlusLidze. W sobotę Skra Bełchatów podejmie Bogdankę LUK Lublin.
PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie obejrzeć?
Skra w 14 meczach aktualnie trwającego sezonu PlusLigi zgromadziła 27 punktów. Natomiast Wilfredo Leon i spółka rozegrali 15 spotkań, sięgając w tym czasie po 32 punkty.
W pierwszym meczu tych drużyn w rozgrywkach 2025/2026 górą była Skra, która wygrała w Lublinie 3:1. Jak będzie tym razem?
Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Skra - Bogdanka poznamy w sobotę 17 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Skra - Bogdanka, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl