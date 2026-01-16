Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin to sobotni hit PlusLigi. Kto wygrał mecz Skra - Bogdanka? Jaki był wynik meczu Skra - Bogdanka?

Siatkarz w żółtej koszulce wykonuje atak nad siatką, blokowany przez zawodnika w zielonej koszulce.
fot. PAP
Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał? PlusLiga

Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz w siatkarskiej PlusLidze. W sobotę Skra Bełchatów podejmie Bogdankę LUK Lublin.

 

PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie obejrzeć?

 

Skra w 14 meczach aktualnie trwającego sezonu PlusLigi zgromadziła 27 punktów. Natomiast Wilfredo Leon i spółka rozegrali 15 spotkań, sięgając w tym czasie po 32 punkty.

 

W pierwszym meczu tych drużyn w rozgrywkach 2025/2026 górą była Skra, która wygrała w Lublinie 3:1. Jak będzie tym razem?

Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Skra - Bogdanka poznamy w sobotę 17 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Skra - Bogdanka, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Asseco Resovia Rzeszów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 