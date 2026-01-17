PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 17. kolejki (WIDEO)

Siedemnastą kolejkę zainaugurowało spotkanie Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, wygrane przez gospodarzy 3:1. W kolejnym meczu InPost ChKS Chełm wyraźnie uległ Aluron CMC Warcie Zawiercie 0:3.

Zdecydowanym zwycięstwem faworytów na wyjeździe zakończyła się również konfrontacja PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin. Mistrzowie Polski wystąpili bez nominalnego atakującego, ale pewnie wygrali w trzech setach. Zdecydowanie więcej emocji dostarczyło kolejne sobotnie starcie, w którym JSW Jastrzębski Węgiel przegrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 2:3 (17:19 w tie-breaku). W starciu zespołów z dołu tabeli cenne punkty wywalczył Cuprum Stilon Gorzów, pokonując Barkom Każany Lwów 3:0.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym" - łącznie 26 kolejek spotkań. Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 17. kolejki PlusLigi:

2026-01-16: Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:18)

2026-01-16: InPost ChKS Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (18:25, 14:25, 19:25)

2026-01-17: PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (20:25, 19:25, 16:25)

2026-01-17: JSW Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (23:25, 25:23, 25:23, 20:25, 17:19)

2026-01-17: Cuprum Stilon Gorzów - Barkom Każany Lwów 3:0 (25:21, 25:21, 29:27)

2026-01-18: Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-01-18: Energa Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport