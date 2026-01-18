Siatkarski dreszczowiec w PlusLidze! Odrobili straty, ale w tie-breaku przegrali 16:18

Olsztynianie przystąpili do tego spotkania osłabieni brakiem jednego z czołowych graczy - Moritza Karlitzka, mimo to rozpoczęli ze sporym animuszem i szybko uzyskali przewagę (4:8). Po takim wstępie gospodarze nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki, a siatkarze Indykpolu AZS grali pewnie, skutecznie i utrzymywali punktowy dystans (6:12, 12:19). Wygrali bardzo pewnie, a w ostatniej akcji asem popisał się Jan Hadrava (17:25).





Początek drugiej odsłony udany w wykonaniu siatkarzy Trefla (7:5, 11:8), ekipa z Olsztyna szybko jednak odwróciła wynik (12:15) i przejęła inicjatywę. Solidna gra gości pozwoliła im utrzymać przewagę do końca, ale zadanie znacząco ułatwili im gdańszczanie, którzy popełnili w tej partii aż piętnaście błędów własnych (siedem w zagrywce i osiem w ataku)! Seta znów zakończył Jan Hadrava, tym razem skutecznym atakiem (21:25).

W trzecim secie gdańszczanie wrócili do gry. Wygrali serię akcji przy zagrywkach Piotra Nowakowskiego (14:9), złapali właściwy rytm, skutecznie grali w ataku i utrzymywali wyraźną przewagę (18:12). Siatkarze AZS nie rezygnowali, zmniejszyli różnicę i jeszcze w końcówce włączyli się do gry po asie Jana Hadravy (23:20). Trefl obronił jednak przewagę, a Aleksiej Nasewicz zamknął seta skutecznym atakiem (25:21).

Wyrównaną grę obu zespołów oglądaliśmy w początkowych fragmentach kolejnej partii (7:7). W środkowej części seta znów inicjatywę przejęła drużyna z Gdańska, która grając skuteczniej w ofensywie odskoczyła rywalom (19:14). Olsztynianie znów gonili wynik w końcówce, dobre wejście zanotował Arthur Szwarc, błysnął w polu serwisowym Karol Borkowski i tym razem udało się wyrównać (24:24). Grę na przewagi wygrał jednak Trefl, a Tobias Brand wyjaśnił sytuację asem serwisowym (26:24).

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. Przy zmianie stron dwa oczka zaliczki mieli goście (6:8), ale trzy kolejne akcje padły łupem Trefla (9:8). Losy seta ważyły się do samego końca. Po ataku Aleksieja Nasewicza gospodarze mieli piłkę meczową (14:13), ale przestrzelona zagrywka rozpoczęła grę na przewagi. Wygrali ją siatkarze Indykpolu AZS, a ostatnią akcję meczu skończył Karol Borkowski (16:18).

Skrót meczu Trefl - AZS:



Najwięcej punktów: Aliaksei Nasevich (27), Piotr Orczyk (15), Tobias Brand (13), Piotr Nowakowski (11) - Trefl; Karol Borkowski (20), Jan Hadrava (11), Paweł Halaba (11), Dawid Siwczyk (11) - AZS. MVP: Karol Borkowski (19/29 = 66% skuteczności w ataku + 1 as).

Energa Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (17:25, 21:25, 25:21, 26:24, 16:18)

Trefl: Piotr Nowakowski, Joe Worsley, Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Damian Schulz, Przemysław Stępień, Damian Kogut, Mariusz Schamlewski. Trener: Mariusz Sordyl.

AZS: Karol Borkowski, Dawid Siwczyk, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Johannes Tille – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Kuba Hawryluk, Arthur Szwarc. Trener: Daniel Pliński.

