3:0 po raz trzeci! Siatkarze Resovii mają patent na Projekt

Rzeszowianie rozpoczęli to spotkanie od mocnego uderzenia (5:1). Projekt szybko odrobił straty (10:10), a później uzyskał przewagę po dwóch asach Bartosza Bednorza (12:13). Środkowa część seta to gra obu ekip punkt za punkt. W końcówce lepsi byli gospodarze. Karol Butryn skutecznie zaatakował, po chwili dołożył asa, a błąd przyjezdnych w ataku dał Asseco Resovii piłkę setową (24:22). W ostatniej akcji rzeszowianie zatrzymali rywali blokiem (25:23).

W drugim secie, po wyrównanym początku, poszła seria rzeszowian od stanu 9:8 do 13:8 przy zagrywkach Artura Szalpuka. Goście zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (14:12, 19:17), ale Asseco Resovia dowiozła korzystny wynik do końca. Klemen Cebulj skutecznie zaatakował, Danny Demyanenko zablokował rywali i gospodarze mieli piłkę setową (24:20), a brakujący punkt przyniósł autowy atak rywali (25:21). Siatkarze Projektu ułatwili zadanie gospodarzom, popełniając aż jedenaście błędów własnych.

Gospodarze nie zwalniali tempa w kolejnej partii. Już na początku ustawili sobie rywala - poszła punktowa seria przy zagrywkach Cezarego Sapińskiego i było 10:3 dla Resovii. W dalszej części seta podopieczni Massimo Bottiego dominowali na parkiecie. Po punktowym bloku różnica wzrosła do dziesięciu oczek (17:7), a końcówka była właściwie formalnością. Zepsuta zagrywka gości dała rzeszowianom piłkę meczową (24:13), a zwycięstwo przypieczętował skutecznym atakiem Karol Butryn (25:14).

Najwięcej punktów: Karol Butryn (20), Klemen Cebulj (12), Artur Szalpuk (12), Danny Demyanenko (7) - Resovia; Bartosz Bednorz (7), Linus Weber (7), Kevin Tillie (7) - Projekt. Drużyna z Rzeszowa była skuteczniejsza w ataku (53%-38%), lepiej punktowała zagrywką (5-2) i blokiem (9-4), ale popełniła więcej błędów od rywali. MVP: Karol Butryn (15/25 = 60% skuteczności w ataku + 1 as + 4 bloki).

Asseco Resovia Rzeszów – PGE Projekt Warszawa 3:0 (25:23, 25:21, 25:14)

Resovia: Marcin Janusz, Klemen Cebulj, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Cezary Sapiński – Erik Shoji (libero) oraz Jakub Bucki, Yacine Louati, Paweł Zatorski. Trener: Massimo Botti.

Projekt: Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Linus Weber, Kevin Tillie, Karol Kłos, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski, Bartosz Firszt, Jakub Strulak, Brandon Koppers. Trener: Tommi Tiilikainen.

