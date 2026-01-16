JSW Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz w siatkarskiej PlusLidze. W sobotę JSW Jastrzębski Węgiel podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie obejrzeć?

Jastrzębski w 15 meczach aktualnie trwającego sezonu PlusLigi zgromadził 24 punktów. Natomiast goście sięgnęli w tym czasie po 20 punktów.

W pierwszym meczu tych drużyn w rozgrywkach 2025/2026 górą była ZAKSA, która wygrała u siebie 3:0. Jak będzie tym razem?

Jastrzębski Węgiel - ZAKSA. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Jastrzębski Węgiel - ZAKSA poznamy w sobotę 17 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Jastrzębski Węgiel - ZAKSA, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

