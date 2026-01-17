Polski siatkarz wykluczony z gry do końca sezonu! Jest oficjalny komunikat klubu
Klub BBTS Bielsko-Biała rywalizujący w PLS 1. Lidze przekazał bardzo smutną informację. Z powodu kontuzji Szymon Janus w tym sezonie nie pojawi się już na parkiecie.
W sobotę 17 stycznia w mediach społecznościowych zespołu rywalizującego na zapleczu PlusLigi pojawił się oficjalny komunikat dotyczący sytuacji zdrowotnej rozgrywającego.
"Z przykrością informujemy, że rozgrywający BBTS Bielsko-Biała, Szymon Janus doznał poważnego urazu - wstępne diagnozy wykazały, że kontuzja jest na tyle poważna, iż wyklucza Szymona z udziału w rozgrywkach do końca sezonu 2025/2026" - można przeczytać.
Klub poinformował jednocześnie, że podjęto już pierwsze kroki w celu znalezienia zastępstwa dla 24-letniego zawodnika.
Janus do ekipy z Bielska-Białej dołączył we wrześniu 2023 roku. Wcześniej urodzony w 2002 roku siatkarz reprezentował barwy Legii Warszawa.Przejdź na Polsatsport.pl