Polski siatkarz przeszedł operację kręgosłupa. Wróci do gry po rehabilitacji
Kamil Kulbacki przeszedł operację kręgosłupa. Atakujący pierwszoligowego KS Necko Augustów rozpoczął rehabilitację.
Kamil Kulbacki (rocznik 1998) trafił do drużyny Necko Augustów w 2024 roku. Atakujący wcześniej reprezentował barwy klubów AZS Politechnika Opolska, UKS Centrum Augustów (2019-21), BAS Białystok (2021-22, 2023-24) oraz SPS Konspol Słupca (2022-23).
Zobacz także: Problemy zdrowotne rozgrywającego klubu PlusLigi! Pozyskano nowego siatkarza
W obecnym sezonie PLS 1. Ligi zagrał w 13 meczach, w których zdobył 33 punkty; najwięcej - 15, w meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki (3:2). Pełnił rolę zmiennika Olega Krikuna. Niestety, problemy w trakcie rozgrywek pojawiły się problemy zdrowotne rezerwowego atakującego drużyny z Augustowa.
"Informujemy, że nasz zawodnik Kamil Kulbacki (atakujący) przeszedł operację kręgosłupa związaną z przepukliną. Zabieg przebiegł pomyślnie. Na ten moment trudno jednoznacznie określić czas potrzebny na pełną rehabilitację — proces powrotu do zdrowia będzie uzależniony od postępów leczenia i reakcji organizmu. Kamil, trzymamy kciuki za spokojny powrót do zdrowia i życzymy dużo siły w trakcie rehabilitacji. Jesteśmy z Tobą!" - napisano w komunikacie klubu.
Necko Augustów zajmuje czternastą pozycję w tabeli PLS 1. Ligi (17 punktów, mecze 6-11). Jest to lokata zagrożona spadkiem, beniaminka czeka więc trudna walka o utrzymanie na zapleczu PlusLigi.Przejdź na Polsatsport.pl