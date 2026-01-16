Polski siatkarz przeszedł operację kręgosłupa. Wróci do gry po rehabilitacji

Kamil Kulbacki przeszedł operację kręgosłupa. Atakujący pierwszoligowego KS Necko Augustów rozpoczął rehabilitację.

Siatkarze drużyny Necko Augustów stoją w rzędzie na boisku.
fot. KS Necko Augustów/Facebook
Drużyna KS Necko Augustów rywalizuje w siatkarskiej pierwszej lidze.

Kamil Kulbacki (rocznik 1998) trafił do drużyny Necko Augustów w 2024 roku. Atakujący wcześniej reprezentował barwy klubów AZS Politechnika Opolska, UKS Centrum Augustów (2019-21), BAS Białystok (2021-22, 2023-24) oraz SPS Konspol Słupca (2022-23).

 

W obecnym sezonie PLS 1. Ligi zagrał w 13 meczach, w których zdobył 33 punkty; najwięcej - 15, w meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki (3:2). Pełnił rolę zmiennika Olega Krikuna. Niestety, problemy w trakcie rozgrywek pojawiły się problemy zdrowotne rezerwowego atakującego drużyny z Augustowa.

 

"Informujemy, że nasz zawodnik Kamil Kulbacki (atakujący) przeszedł operację kręgosłupa związaną z przepukliną. Zabieg przebiegł pomyślnie. Na ten moment trudno jednoznacznie określić czas potrzebny na pełną rehabilitację — proces powrotu do zdrowia będzie uzależniony od postępów leczenia i reakcji organizmu. Kamil, trzymamy kciuki za spokojny powrót do zdrowia i życzymy dużo siły w trakcie rehabilitacji. Jesteśmy z Tobą!" - napisano w komunikacie klubu.

 

Necko Augustów zajmuje czternastą pozycję w tabeli PLS 1. Ligi (17 punktów, mecze 6-11). Jest to lokata zagrożona spadkiem, beniaminka czeka więc trudna walka o utrzymanie na zapleczu PlusLigi.

