Kontuzja kluczowego siatkarza ZAKSY! Opuścił boisko na początku meczu (WIDEO)
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała na wyjeździe 3:2 z JSW Jastrzębskim Węglem w 17. kolejce PlusLigi. W trakcie meczu doszło jednak do niepokojącej sytuacji. Jeden z czołowych siatkarzy ZAKSY Igor Grobelny już w pierwszym secie musiał opuścić boisko z powodu urazu.
Igor Grobelny - kontuzja w meczu z Jastrzębskim Węglem
JSW Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczu
Igor Grobelny to jeden z kluczowych zawodników drużyny z Kędzierzyna-Koźla. Trafił do tego klubu w 2024 roku, po pięciu latach gry dla Projektu Warszawa. W obecnym sezonie zagrał w czternastu meczach ZAKSY, w których zdobył 192 punkty.
W wyjazdowym spotkaniu 17. kolejki z JSW Jastrzębskim Węglem Grobelny doznał urazu. Dobrze rozpoczął to spotkanie (2/2 w ataku + 1 blok), ale w pierwszym secie, przy stanie 18:17, upadł na parkiet i nie był w stanie kontynuować gry. Do końca meczu nie pojawił się już na boisku. Nie wiemy, jak groźny jest uraz przyjmującego ZAKSY, miejmy nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy go na boisku.
Kontuzja Igora Grobelnego w materiale wideo:
