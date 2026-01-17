Kontuzja kluczowego siatkarza ZAKSY! Opuścił boisko na początku meczu (WIDEO)

Igor Grobelny to jeden z kluczowych zawodników drużyny z Kędzierzyna-Koźla. Trafił do tego klubu w 2024 roku, po pięciu latach gry dla Projektu Warszawa. W obecnym sezonie zagrał w czternastu meczach ZAKSY, w których zdobył 192 punkty.

W wyjazdowym spotkaniu 17. kolejki z JSW Jastrzębskim Węglem Grobelny doznał urazu. Dobrze rozpoczął to spotkanie (2/2 w ataku + 1 blok), ale w pierwszym secie, przy stanie 18:17, upadł na parkiet i nie był w stanie kontynuować gry. Do końca meczu nie pojawił się już na boisku. Nie wiemy, jak groźny jest uraz przyjmującego ZAKSY, miejmy nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy go na boisku.

Kontuzja Igora Grobelnego w materiale wideo:

RM, Polsat Sport