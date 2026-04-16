Gwiazdor klubu z PlusLigi szczerze po półfinale. Komplementy dla rywali

W niedzielnym spotkaniu półfinałowym Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3:0 z Asseco Resovią Rzeszów. Miguel Tavares w rozmowie opublikowanej na portalu "plusliga.pl" wypowiedział się na temat dyspozycji rywali.

- Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo wyrównana i twarda walka. W tym sezonie graliśmy już wcześniej z Resovią aż pięć razy. Z tego co pamiętam, rywale wygrali dwa razy, a my trzy - kontynuuje. - Obie drużyny mają wysokie ambicje i oczekiwania; obie są gotowe do gry na tym etapie rozgrywek. Spodziewam się więc, że to będzie zacięta rywalizacja, trudne mecze, ale fajnie jest mieć okazję zagrać w takiej atmosferze.

Podczas spotkań ćwierćfinałowych Zawiercie walczyło z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym meczu Kędzierzynianie zwyciężyli po zaciętej walce 3:2. Jednak drużyna Michała Winiarskiego pokazała dominację, awansując do półfinału (2:3, 3:1, 3:1). Portugalczyk wspomina poprzednie mecze

- Pamiętaliśmy o tym, że mieliśmy problemy w ćwierćfinale, kiedy graliśmy z bardzo mocną i niesamowicie dysponowaną ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Teraz przyszło nam się zmierzyć z Resovią, która też gra świetnie i to pokazała, podobnie jak wcześniej w meczach ćwierćfinałowych z Olsztynem. Wiedzieliśmy, że musimy dać z siebie wszystko, żeby mieć szansę na pokonanie tak mocnych rywali - posumował.

W sobotę odbędzie się rewanżowe spotkanie. Miguel Tavares mówi o emocjach i założeniach dotyczących następnego meczu

- Liczę na to, że znów będzie to bardzo zacięta walka. Myślę, że rywale mogą wprowadzić wiele zmian, jak korzystali też z tego w Sosnowcu, bo mają bardzo silny i szeroki skład. Mogą jeszcze bardziej naciskać na zagrywce niż w tym pierwszym meczu, więc musimy być bardzo skoncentrowani i stawić im twardy opór naszą dobrą grą - powiedział Portugalczyk.

Mecz rewanżowy Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie już w sobotę 18 kwietnia o godz. 15:00. Transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Box Go.