Reprezentantka Polski znów zagra w Tauron Lidze? Szykuje się wielki powrót

Jak poinformowały lokalne media, Magdalena Jurczyk w przyszłym sezonie będzie reprezentowała barwy ŁKS-u Commercecon Łódź. Dla doświadczonej środkowej byłby to powrót po roku spędzonym w lidze amerykańskiej.

Siatkarka w biało-czerwonym stroju z numerem 95 na piersi, podaje dłoń innej osobie na tle trybun.
fot. Cyfrasport
Informację o powrocie Jurczyk do Polski podał portal lodzkisport.pl. Obecnie środkowa gra w League One Volleyball w zespole z Austin. 

 

Jak donosi dziennik, 30-latka wzmocni zespół ŁKS-u Commercecon Łódź. "Wiewióry" ostatnio wywalczyły sobie piąte miejsce w sezonie 2025/2026 Tauron Ligi. 

 

Zanim wyjechała do USA, Polka występowała m.in. w: DevelopResie Rzeszów, Jokerze Świecie, Enei Energetyk Poznań czy Wiśle Warszawa. W dorobku ma mistrzostwo kraju (2025), trzy wicemistrzostwa (2022, 2023, 2024), dwa Puchary (2022, 2025) i dwa Superpuchary (2021, 2022).

 

Jurczyk to także etatowa reprezentantka Polski. Wraz z kadrą prowadzoną przez Stefano Lavariniego wywalczyła trzy brązowe medale Ligi Narodów: w 2023, 2024 oraz 2025 roku.

