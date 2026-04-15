Reprezentantka Polski znów zagra w Tauron Lidze? Szykuje się wielki powrót

Informację o powrocie Jurczyk do Polski podał portal lodzkisport.pl. Obecnie środkowa gra w League One Volleyball w zespole z Austin.

Jak donosi dziennik, 30-latka wzmocni zespół ŁKS-u Commercecon Łódź. "Wiewióry" ostatnio wywalczyły sobie piąte miejsce w sezonie 2025/2026 Tauron Ligi.

Zanim wyjechała do USA, Polka występowała m.in. w: DevelopResie Rzeszów, Jokerze Świecie, Enei Energetyk Poznań czy Wiśle Warszawa. W dorobku ma mistrzostwo kraju (2025), trzy wicemistrzostwa (2022, 2023, 2024), dwa Puchary (2022, 2025) i dwa Superpuchary (2021, 2022).

Jurczyk to także etatowa reprezentantka Polski. Wraz z kadrą prowadzoną przez Stefano Lavariniego wywalczyła trzy brązowe medale Ligi Narodów: w 2023, 2024 oraz 2025 roku.

