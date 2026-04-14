Woda święcona i modlitwa do patrona spraw beznadziejnych. Nietypowa pomoc dla siatkarek

Robert IwanekSiatkówka

Siatkarki Praia Clube pokonały SESC RJ Flamengo 3:0 w pierwszym meczu półfinału fazy play-off brazylijskiej Superligi. Zawodniczkom ze stanu Minas Gerais w odniesieniu zwycięstwa pomogły wyjątkowe prezenty, podarowane im przez kibiców.

Siatkarki w żółto-czarnych strojach świętują zwycięstwo, podnosząc ręce w górę.
Fot. AFP
Siatkarki Praia Clube otrzymały nietypową pomoc od kibiców

Zdecydowanymi faworytkami nie tylko tej rywalizacji, ale i całych rozgrywek, były siatkarki Flamengo, które zakończyły fazę zasadniczą na pierwszym miejscu, notując 19 zwycięstw w 22 meczach, a później gładko odprawiając w ćwierćfinale Batavo Mackenzie 3:1, 3:0.

 

Zawodniczki Praia Clube w rundzie zasadniczej były natomiast czwarte, a później dopiero w trzech meczach pokonały w ćwierćfinale Sesi Bauru.

 

Kibice ekipy ze stanu Minas Gerais uznali, że ich drużynie w walce z SESC Flamengo może pomóc jedynie opatrzność i przed pierwszym starciem półfinału Superligi podarowali swoim zawodniczkom wyjątkowe prezenty. Na sportsmenki czekały w szatni... butelki wody święconej z naklejoną na nich modlitwą do świętego Judy Tadeusza, patrona spraw trudnych i beznadziejnych.

 

- Dwóch kibiców wniosło do hali pięciolitrowy galon wody święconej, którą następnie Mariana Rezende, fizjoterapeutka klubu, rozlała do bidonów zawodniczek. Ta demonstracja wiary poskutkowała, gdyż drużyna Praia Clube wygrała ten mecz - relacjonowała reporterka GloboTV Valeria Almeida.

 

Spotkanie zakończyło się niespodziewanym zwycięstwem podopiecznych trenera Rui Moreiry 3:0 (25:22, 25:23, 25:17). Drugi mecz półfinału fazy play-off Superligi odbędzie się w nocy z 17 na 18 kwietnia polskiego czasu.

