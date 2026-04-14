"Przyszłość reprezentacji Polski" zmienia klub! Włosi są nią zachwyceni

Zespół Bartoccini MC Restauri Perugia zajął ostatnie miejsce w tabeli Serie A1 i zanotował spadek. Po rozczarowującym sezonie prezes Antonio Bartoccini i dyrektor sportowy Remo Ambroglini nie zamierzają się jednak poddać. Ich celem jest szybki powrót do Serie A1.

Aby tego dokonać, przeprowadzono kilka solidnych transferów. We wtorek ogłoszono, że nową zawodniczką drużyny została zaledwie 18-letnia Natasza Ornach, która reprezentowała ostatnio barwy CBF Balducci HR Macerata.

"Jestem bardzo szczęśliwa, że ​​wybrałam Perugię" - powiedziała, cytowana przez klubowe media.

"Dam z siebie wszystko, aby przywrócić drużynę do Serie A1. Znam Perugię z tego, co osiągnęła na przestrzeni lat. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu. Do zobaczenia w sierpniu" - oznajmiła.

Prezes klubu Antonio Bartoccini ma spore oczekiwania wobec polskiej siatkarki.

"To silna zawodniczka, przyszłość reprezentacji Polski. W poprzednim zespole nie dostała wielu szans, ale należy pamiętać, że to był jej pierwszy rok we Włoszech. Schodząc do ligi niżej, będzie miała więcej okazji, by zaprezentować wysokie umiejętności, które dostrzegliśmy. Rozpoczynamy nowy etap, przekonani, że zbudowaliśmy skład godny naszego celu" - podsumował.