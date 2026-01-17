Niesamowite emocje w trzecim secie! Cenne punkty dla siatkarzy z Gorzowa

Początek spotkania przyniósł wyrównaną grę obu zespołów (13:13). Później minimalną przewagę uzyskali gospodarze, którzy grali skutecznie w ataku i popełniali mniej błędów od rywali. Gorzowianie utrzymali korzystny wynik do końca, wygrywając cztery akcje od stanu 21:20. W ostatniej Chizoba Neves zaatakował mocno po dłoniach rywali (25:21).

W drugiej odsłonie równą grę oglądaliśmy jedynie w początkowej fazie (6:6). Po takim wstępie, gospodarze zaczęli pracować nad punktową zaliczką (8:6, 14:9) i przy korzystnym wyniku kontrolowali sytuację na parkiecie. Przy stanie 21:17 urazu doznał przyjmujący Barkomu -Lorenzo Pope, który musiał opuścić boisko. Skuteczny atak Marcina Kani zakończył seta, w którym gorzowianie powtórzyli wynik z poprzedniej partii (25:21).

Siatkarze Cuprum Stilonu uzyskali przewagę również na początku trzeciego seta (8:6), goście odpowiedzieli jednak punktową serią, gdy w polu zagrywki pojawił się Wasyl Tupczij (8:11). Siatkarze Barkomu wyraźnie się przebudzili, grali skutecznie w ofensywie i powiększyli przewagę (14:19). Końcówka przyniosła sporo emocji i zaciętej walki. Gospodarze przegrywali 20:24, ale obronili cztery piłki setowe przy zagrywkach Chizoby Nevesa i doprowadzili do gry na przewagi. Już cieszyli się ze zwycięstwa, ale po weryfikacji musieli wracać na boisko. Ostatecznie wygrali tę wojnę nerwów 29:27 i zgarnęli trzy bardzo cenne punkty. W ostatniej akcji meczu goście dotknęli siatki.

Najwięcej punktów: Mathis Henno (20), Chizoba Neves (15), Kamil Kwasowski (12) - Stilon; Vasyl Tupchii (15), Illia Kovalov (14), Lorenzo Pope (10) - Barkom. MVP: Mathis Henno (17/26 = 65% skuteczności w ataku + 3 asy).

Cuprum Stilon Gorzów - Barkom-Każany Lwów 3:0 (25:21, 25:21, 29:27)

Stilon: Marcin Kania, Thiago Veloso, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Mateusz Maciejewicz, Wojciech Więcławski. Trener: Hubert Henno.

Barkom: Mykola Kuts, Yamato Nakano, Lorenzo Pope, Mousse Gueye, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Vladyslav Shchurov, Andrii Rohozyn, Julius Firkal. Trener: Ugis Krastins.

