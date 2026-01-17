Kapitan Skry szczerze o Leonie. "Strzelał jak do kaczek"

Mistrzowie Polski zagrali w Bełchatowie mocno osłabieni, bez atakującego w składzie - Kewin Sasak i Mateusz Malinowski borykają się z urazami. Mimo eksperymentalnego składu Lublinianie nie dali szans gospodarzom.

Trzeba jednak przyznać, że Skra bardzo pomogła rywalom wygrać. Siatkarze prowadzeni przez Krzysztofa Stelmacha zagrali na bardzo słabym poziomie, nie wykorzystali wielu swoich sytuacji, a do tego popełniali dużo błędów. Zauważył to także rozgrywający i kapitan PGE GiEK Skry Grzegorz Łomacz.

- Najbardziej zaskoczyła mnie nasza postawa, a nie Bogdanki. To, że oni w takiej konfiguracji mogą wyjść i zagrać to ich prawo. My zagraliśmy bardzo źle. Wilfredo Leon strzelał jak do kaczek, ale on to robi na całym świecie, natomiast my dzisiaj popełniliśmy mnóstwo prostych błędów i to nas nie usprawiedliwia - powiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

To czwarta porażka Bełchatowian z rzędu. Z tego powodu spadli już na szóste miejsce w tabeli PlusLigi.

- Takich błędów się nie wybacza. Z rywalem takim jak Bogdanka masz kilka piłek i musisz je wziąć. Jeżeli my jeszcze dokładamy swoje, to taki jest wynik - skwitował Łomacz.

W kolejnym meczu Skra na wyjeździe zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

KP, Polsat Sport