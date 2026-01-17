Słaby start i mocny finisz! Siatkarki z Bielska-Białej górą w meczu TAURON Ligi

Początek spotkania był wyrównany, choć od połowy seta zaczęły dominować siatkarki z Polic. Świetnie spisywały się skrzydłowe – Julia Orzoł i Natalia Mędrzyk, a kolejne punkty dokładała również Weronika Gierszewska. W pewnym momencie Chemik zaczął odskakiwać i wygrał seta do 21.

W drugim secie lepiej rozpoczęły policzanki, które wyszły na prowadzenie, ale za sprawą Martyny Borowczak udało się doprowadzić do wyrównania. Szybko kolejne punkty zdobyły siatkarki z Polic, ale wyrównał BKS. W końcu to ekipa z Bielska-Białej okazała więcej zimnej krwi w końcówce i wygrała tego seta. Trzecia partia również była wyrównana, ale to BKS był lepszy na finiszu.

Czwarty set to już dominacja BKS. Świetnie spisywała się Kertu Laak, a także wspominana Borowczak. Kolejna partia nie miała większej historii, a BKS pewnie doprowadził spotkanie do końca. Najlepszą zawodniczką meczu wybrano drugą z przyjmujący – Martynę Borowczak.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – LOTTO Chemik Police 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:15)

MVP: Martyna Borowczak (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała)

PI, Polsat Sport