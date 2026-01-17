Słaby start i mocny finisz! Siatkarki z Bielska-Białej górą w meczu TAURON Ligi
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała pokonał LOTTO Chemika Police 3:1 w meczu siatkarskiej TAURON Ligi. Bielszczanki gładko przegrały premierową partię, ale powróciły do gry i zapisały trzy cenne punkty na swoim koncie.
Ataki w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police
TOP 10 akcji BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police
Bloki w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police
Asy serwisowe w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police
TOP 10 akcji LOTTO Chemik Police w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police
Martyna Borowczak - najlepsze akcje MVP meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police. Skrót meczu
Początek spotkania był wyrównany, choć od połowy seta zaczęły dominować siatkarki z Polic. Świetnie spisywały się skrzydłowe – Julia Orzoł i Natalia Mędrzyk, a kolejne punkty dokładała również Weronika Gierszewska. W pewnym momencie Chemik zaczął odskakiwać i wygrał seta do 21.
W drugim secie lepiej rozpoczęły policzanki, które wyszły na prowadzenie, ale za sprawą Martyny Borowczak udało się doprowadzić do wyrównania. Szybko kolejne punkty zdobyły siatkarki z Polic, ale wyrównał BKS. W końcu to ekipa z Bielska-Białej okazała więcej zimnej krwi w końcówce i wygrała tego seta. Trzecia partia również była wyrównana, ale to BKS był lepszy na finiszu.
Czwarty set to już dominacja BKS. Świetnie spisywała się Kertu Laak, a także wspominana Borowczak. Kolejna partia nie miała większej historii, a BKS pewnie doprowadził spotkanie do końca. Najlepszą zawodniczką meczu wybrano drugą z przyjmujący – Martynę Borowczak.
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – LOTTO Chemik Police 3:1 (21:25, 25:23, 27:25, 25:15)
MVP: Martyna Borowczak (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała)