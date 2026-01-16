W Suwałkach trzy punkty dla gospodarzy! Ślepsk odjeżdża końcówce tabeli

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze z Częstochowy, którzy dzięki dobrej zagrywce odskoczyli na kilka punktów (5:9). Gospodarze szybko odrobili straty - po skutecznym ataku Bartosza Filipiaka było 11:11. Od tego momentu gra się wyrównała, wynik krążył wokół remisu i decydowały trzy akcje od stanu 22:22. Wygrał je Ślepsk - Asparuh Asparuhow zaatakował z drugiej linii, Antoni Kwasigroch zaserwował asa po taśmie, a Filipiak uderzył po bloku rywali (25:22).

W drugim secie przewagę od początku uzyskali siatkarze Ślepska (9:6). Przyjezdni próbowali gonić wynik, ale po dwóch asach Asparuha Asparuhowa (18:13), set toczył się już pod kontrolą ekipy z Suwałk. Zdecydowane zwycięstwo gospodarzy w tej partii przypieczętował efektownym pojedynczym blokiem David Smith (25:18).

Drużyna spod Jasnej Góry nie zamierzała składać broni i uzyskała przewagę na początku trzeciej odsłony (1:4). Gospodarze, podobnie jak w pierwszym secie, musieli gonić wynik. Dopięli swego (13:13) i gra się wyrównała. Końcówka potoczyła się tym razem po myśli siatkarzy Norwida. Wygrali oni trzy akcje z rzędu, odbudowali przewagę (18:21) i utrzymali ją do końca. Suwalczanie obronili dwie piłki setowe, ale Sebastian Adamczyk atakiem ze środka ustalił wynik na 22:25.

Początek czwartej partii wyrównany (10:10), a później poszła seria czterech akcji wygranych przez dobrze grających blokiem i skutecznych w ataku gospodarzy (14:10). W końcówce to powtórzyli - cztery punkty z rzędu dały im przewagę 21:15 i komfortową sytuację w końcówce. David Smith punktowym blokiem wywalczył piłkę meczową (24:17), a zepsuta zagrywka rywali dała gospodarzom brakujący punkt (25:18).

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (30), Asparuh Asparuhov (13), Henrique Honorato (11) - Ślepsk; Patrik Indra (18), Bartłomiej Lipiński (12), Sebastian Adamczyk (11) - Steam. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (5-3) oraz blokiem (14-9) i popełnili mniej błędów (20, przy 24 rywali). MVP: Karol Jankiewicz.

Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:18)

Ślepsk: Henrique Honorato, David Smith, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Kamil Droszyński, Antoni Kwasigroch, Damian Wierzbicki. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Steam: Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco – Bartłomiej Ostój (libero) oraz Samuel Jeanlys, Bartosz Makoś, Artur Sługocki, Jakub Kiedos, Tomasz Kowalski. Trener: Ljubomir Travica.

