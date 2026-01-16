Zaskakujący transfer Asseco Resovii. Klub sięga po wielki talent

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów zbroi się przed walką o mistrzostwo Polski. Rzeszowski klub ma wzmocnić jeden z najbardziej utalentowanych środkowych młodego pokolenia - Tymoteusz Lenik.

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów świętują zdobycie punktu na boisku.
fot. PAP
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów

Asseco Resovia Rzeszów po rozegraniu 15 spotkań zajmuje trzecie miejsce w tabeli PlusLigi. Drużyna z Podkarpacia traci pięć punktów do liderującego PGE Projektu Warszawa, co daje jej możliwość lepszego rozstawienia przed fazą play-off.

 

Oprócz walki na "tu i teraz" drużyna prowadzona przez Massimo Bottiego myśli o przyszłości. Według znanego siatkarskiego informatora Jakuba Balcerzaka, szeregi rzeszowskiej drużyny zasili Tymoteusz Lenik. Transfer może mieć związek z niedawną kontuzją kolana Dawida Wocha, który nie zagra do końca sezonu.

 

"Tymoteusz Lenik, jeden z najbardziej utalentowanych młodych polskich środkowych, podpisał kontrakt z Asseco Resovią. Demyanenko, Poręba, Woch, Lenik - tak obecnie wygląda środek Resovii w kontekście przyszłego sezonu" - poinformował.

 

Młody zawodnik jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych młodego pokolenia. 19-latek w przeszłości był wybierany najlepszym na swojej pozycji podczas mistrzostw świata U19. Obecnie występuje w SMS PZPS Spała, ostatniej drużynie PLS 1. Ligi.

 

Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to powrót Lenika w znane mu rejony. Siatkarz pierwsze szlify w tym sporcie stawiał w akademii Resovii Rzeszów.

JZ, Polsat Sport
ASSECO RESOVIAPLUSLIGASIATKÓWKA
