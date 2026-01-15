Siatkarski turniej odbędzie się w Dubaju! Właśnie oficjalnie to ogłoszono

Nowy format międzynarodowych rozgrywek powstał na bazie współpracy Volleyball World, Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) oraz Rady Sportu Dubaju.

„Dubaj ugruntował swoją pozycję jako jeden z wiodących na świecie ośrodków turystycznych i rozrywkowych, w którym organizowane są największe wydarzenia. W ostatnich latach zbudował znakomitą infrastrukturę sportową i niezmiennie prezentuje śmiałą i ekscytującą wizję przyszłości sportu. Wraz z udoskonalaniem formatu, treści, prezentacji i oferty partnerskiej elitarnej siatkówki plażowej Dubaj staje się naturalnym miejscem docelowym dla Beach World Series oraz partnerem, który w pełni ucieleśnia ambicje i potencjał tego nowego, globalnego projektu” - powiedział prezes Volleyball World Michael Payne, cytowany na oficjalnej stronie organizacji.

Porozumienie o współpracy zostało zawarte na pięć lat. Dubaj jako pierwsze miasto zadeklarowało chęć długoletniej współpracy i zostanie pierwszym gospodarzem turnieju. W sumie cykl Beach World Series będzie rozgrywany w 10 „najlepszych na świecie miejscach do uprawiania sportu i rozrywki”. Kolejne lokalizacje mają zostać ogłoszone w późniejszym terminie.

Beach World Series zastąpi cykl Beach Pro Tour, w którym obecnie rozgrywane są turnieje najwyższej rangi Elite, zawody Challenger oraz najniższe rangą Futures.

BS, PAP